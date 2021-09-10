Португальский нападающий Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» и обозначил примерные сроки игры за клуб – он готов оставаться в команде еще около трех-четырех лет.

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«Я здесь для того, чтобы помочь «МЮ» выиграть чемпионский титул в ближайшие пять лет. Я приехал не на отдых – я здесь, чтобы побеждать, как и много лет назад. Я способен на это, как и мои одноклубники. Для нас, болельщиков и клуба появился хороший вариант сделать шаг вперед. Я готов к этому и думаю, что буду важен команде в ближайшие три-четыре года», – цитирует 36-летнего Роналду официальный сайт «МЮ»

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Камбэк Криша в АПЛ запланирован на 11 сентября, когда «МЮ» примет «Ньюкасл».

«Дьяволы» объявили о возвращении Роналду 27 августа.

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