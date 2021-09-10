Будущее защитника «Манчестер Сити» Бенжамен Менди становится все туманнее. 10 сентября состоялось очередное слушание, на котором разбирались обвинения в адрес футболиста.

Менди предстал перед судом, который продлил его содержание под стражей до 24 января, сообщает BBC . Также по тем же обвинениям в суде выступил 40-летний Луи Саа Маттури. Никто из подозреваемых не признал вины и не сделал никаких заявлений.

Следующее заседание намечено на 24 января. Ранее суд отказал Менди в выходе под залог.

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Игроку «Ман Сити» предъявили обвинения в связи с четырьмя эпизодами изнасилования и одним эпизодом насилия на почве секса. Эти случаи произошли в период с октября 2020-го по август 2021-го. Обвинения поступили от трех человек старше 16 лет. «Манчестер Сити» отстранил футболиста до конца расследования.

Это не первые проблемы француза с законом. Ранее сообщалось, что ему грозил серьезный штраф за вождение автомобиля без страховки. Еще Менди закатывал вечеринки во время локдауна.

В 2017-м «Сити» заплатил за Бенжамена 57,7 млн евро, что сделало его самым дорогим защитником в мире.

За это время Менди так и не стал основным игроком «горожан». В четырех предыдущих сезонах он отыграл в АПЛ 7, 10, 19 и 13 матчей.

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