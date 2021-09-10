На этой неделе ФИФА запретила восьми бразильским футболистам, представляющим «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Эвертон» и «Лидс» играть за клубы в течение пяти дней, на чем настояла Бразильская конфедерация футбола. Наказание связано с тем, что клубы АПЛ не отпустили бразильцев в сборную.

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И все же наказанные бразильцы сохраняют шансы поучаствовать в ближайших матчах чемпионата в эти выходные. Чиновники и руководители футбольных федераций проводят переговоры об отмене запрета. Например, Мексика и Парагвай, также требовавшие 5-дневного запрета, изменили свое решение.

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Бразилия пока настаивает на своем, но договоренность в этом вопросе более чем реальна. Чтобы предотвратить дальнейшие конфликты между клубами и футбольными федерациями правительство Великобритании готово пообещать странам Южной Америки, что футболистов без каких-либо ограничений отпустят в национальные команды в октябре, сообщает The Telegraph , также отмечая вероятность того, что ФИФА может уже 10 сентября объявить о снятии запрета.

ФИФА также отправила в бан футболистов «Зенита» из Бразилии Малкома и Клаудиньо.

Им придется пропустить матчи с «Ахматом» в РПЛ и с «Челси» в Лиге чемпионов.

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