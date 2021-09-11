Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал, кто будет штатным пенальтистом команды в новом сезоне – Криштиану Роналду или Бруну Фернандеш.

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом

«Я знал, что этот вопрос будет задан, и, конечно, уже побеседовал с ними обоими. У нас есть два игрока, которым я бы доверил бить пенальти всю жизнь. В конечном итоге принимать решение буду я. У меня есть Криштиану, Бруно, Маркус Рэшфорд – игроки, которым я одинаково доверяю в вопросе исполнения пенальти. Но у нас был разговор, и они уже знают мою позицию по этому вопросу. Они знают, что я решаю, кто будет пробивать пенальти, если мы его получим. Это не вызовет проблем. Мы здесь, чтобы побеждать вместе», – приводит слова Сульшера Goal

Чемпионат Италии Аллегри – об уходе Роналду: «Жизнь продолжается» 17 ЧАСОВ НАЗАД

«Дьяволы» объявили о переходе Криштиану Роналду 24 августа.

Матч-камбэк португальца должен состояться 11 сентября – «МЮ» примет «Ньюкасл».

Чемпионат Италии Роналду сломал «Юве» Аллегри. Сейчас там нет команды и звезд 20 ЧАСОВ НАЗАД