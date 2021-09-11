ФИФА сняла запрет на участие футболистов сборных Бразилии, Чили, Мексики и Парагвая в ближайших матчах АПЛ.

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Ранее организация запретила восьми бразильским футболистам, представляющим «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Эвертон» и «Лидс» играть за клубы в течение пяти дней, на чем настояла Бразильская конфедерация футбола. Наказание связано с тем, что клубы АПЛ не отпустили бразильцев в сборную.

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Однако после продолжительных переговоров с Премьер-лигой и ФИФА руководители футбольных федераций Бразилии, Чили, Мексики и Парагвая изменили свое решение и отозвали требование 5-дневного запрета на участие в ближайших матчах чемпионата, сообщает Sky Sports . Таким образом, для «Ливерпуля» снова доступны Алиссон, Фабиньо и Роберто Фирмино, «Манчестер Сити» сможет заявить Эдерсона и Габриэла Жезуса, «Челси» – Тьяго Силву, «Манчестер Юнайтед» – Фреда, «Эвертон» – Ришарлисона, а «Лидс» – Рафинью.

Нападающий «Вулверхэмптона» и сборной Мексики Рауль Хименес, полузащитник «Ньюкасла» из Парагвая Мигель Альмирон и игрок «Уотфорда» Франсиско Сьерральта из Чили также могут сыграть в ближайший уикенд.

ФИФА также отправила в бан футболистов «Зенита» из Бразилии Малкома и Клаудиньо.

Им придется пропустить матчи с «Ахматом» в РПЛ и с «Челси» в Лиге чемпионов.

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