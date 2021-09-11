Феминистические организации собираются испортить дебютный матч Криштиану Роналду за «Манчестер Юнайтед» после возвращения.
Феминистки готовят акцию протеста, которая связана с делом бывшей модели Кэтрин Майорги, сообщает Daily Mail. В 2018 году девушка обвинила португальца в насильственном сексе и утверждала, что Роналду заплатил ей за молчание. По ее словам, инцидент произошел в 2009 году в Лас-Вегасе – тогда Криш еще выступал за «Манчестер Юнайтед». В июле 2020 года прокуратура не стала предъявлять футболисту обвинения в изнасиловании.
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После этого Майорга попыталась доказать, что не разобралась в условиях договора о неразглашении, и запросила около 65 миллионов евро в качестве компенсации: треть суммы за боль и страдания в прошлом, треть – за боль и страдания в будущем, еще столько же – в качестве штрафных санкций. Кроме того, она попросила оплатить ей судебные издержки и расходы на адвокатов.
Впрочем, решение прокуратуры не убедило феминистические организации в невиновности Роналду, и акцией протеста они надеются обратить внимание на историю с изнасилованием.
- «Дьяволы» объявили о переходе Криштиану Роналду 24 августа.
- Матч-камбэк португальца должен состояться 11 сентября в 17:00 (мск) – «МЮ» примет «Ньюкасл».
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