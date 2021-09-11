Главный камбэк года официально состоялся. Португальский полузащитник Криштиану Роналду вышел в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» на матч 4-го тура Премьер-лиги против «Ньюкасла».

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Возвращение пришлось на домашнюю игру манкунианцев, так что Роналду приветствовал почти родной «Олд Траффорд».

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Роналду вернулся в «МЮ» в конце августа после 12-летнего вояжа в «Реал» и «Ювентус».

Во время первого периода (2003-09) на «Олд Траффорд» Криштиану провел 292 матча, забил 118 мячей, выиграл 3 Премьер-лигу и Лигу чемпионов-2007/08.

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