Криштиану Роналду одним только возвращением на поле установил новый рекорд английской Премьер-лиги.
11 сентября 2021 года португалец вышел в стартовом составе «МЮ» на матч против «Ньюкасла» и переписал историю.
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12 лет 118 дней – ровно столько времени прошло с момента предыдущей игры Криштиану в АПЛ. Он превзошел достижение Дэмиена Делани (11 дней 155 дней, 2002-13) по самому большому перерыву между двумя играми в Премьер-лиге.
  • Роналду вернулся в «МЮ» в августе после выступлений за «Реал» и «Ювентус».
  • Во время первого периода в «Юнайтед» (2003-09) Криштиану провел 292 матча, забив 118 мячей.
Криштиану Роналду вышел в старте «МЮ» впервые с 2009 года
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