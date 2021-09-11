Криштиану Роналду одним только возвращением на поле установил новый рекорд английской Премьер-лиги.

11 сентября 2021 года португалец вышел в стартовом составе «МЮ» на матч против «Ньюкасла» и переписал историю.

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12 лет 118 дней – ровно столько времени прошло с момента предыдущей игры Криштиану в АПЛ. Он превзошел достижение Дэмиена Делани (11 дней 155 дней, 2002-13) по самому большому перерыву между двумя играми в Премьер-лиге.

Роналду вернулся в «МЮ» в августе после выступлений за «Реал» и «Ювентус».

Во время первого периода в «Юнайтед» (2003-09) Криштиану провел 292 матча, забив 118 мячей.

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