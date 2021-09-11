Криштиану Роналду отличился в первом же тайме первого же матча за «МЮ» после возвращения. Португалец вышел в старте против «Ньюкасл», упустил пару моментов, но на второй добавленной минуте добился своего.
Начался голевой эпизод с удара Мэйсона Гринвуда с линии штрафной.
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Роналду установил рекорд АПЛ по перерыву между двумя матчами
Голкипер Фредди Вудмэн грамотно занял позицию, но не смог зафиксировать мяч и выронил.
Криштиану был тут как тут.
На 56-й минуте защитник «сорок» Хавьер Манкильо сравнял счет, но спустя еще 6 минут Криш восстановил статус-кво. В этот раз португалец открылся между двух защитников, получил пас на ход от Люка Шоу, сблизился с Вудмэном и положил мяч вратарю в домик.
Одним выходом на поле Роналду побил рекорд по перерыву между двумя матчами в АПЛ. Разрыв между двумя голами стал вторым самым длинным в истории – португалец уступил только Мэтту Джексону: 12 лет 124 дня у Криша против 13 лет 187 дней у экс-игрока «Эвертона» и «Уигана».
- Этот гол стал для Криша 119-м за «МЮ» в официальных матчах.
- Роналду вернулся на «Олд Траффорд» в последних числах августа.
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