Криштиану Роналду отличился в первом же тайме первого же матча за «МЮ» после возвращения. Португалец вышел в старте против «Ньюкасл», упустил пару моментов, но на второй добавленной минуте добился своего.

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Начался голевой эпизод с удара Мэйсона Гринвуда с линии штрафной.

Чемпионат Англии Роналду установил рекорд АПЛ по перерыву между двумя матчами ЧАС НАЗАД

Голкипер Фредди Вудмэн грамотно занял позицию, но не смог зафиксировать мяч и выронил.

Криштиану был тут как тут.

На 56-й минуте защитник «сорок» Хавьер Манкильо сравнял счет, но спустя еще 6 минут Криш восстановил статус-кво. В этот раз португалец открылся между двух защитников, получил пас на ход от Люка Шоу, сблизился с Вудмэном и положил мяч вратарю в домик.

Одним выходом на поле Роналду побил рекорд по перерыву между двумя матчами в АПЛ. Разрыв между двумя голами стал вторым самым длинным в истории – португалец уступил только Мэтту Джексону: 12 лет 124 дня у Криша против 13 лет 187 дней у экс-игрока «Эвертона» и «Уигана».

Этот гол стал для Криша 119-м за «МЮ» в официальных матчах.

Роналду вернулся на «Олд Траффорд» в последних числах августа.

Чемпионат Англии Криштиану вернулся окончательно и вышел в старте «МЮ» 2 ЧАСА НАЗАД