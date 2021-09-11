«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» в 4-ом туре Премьер-лиги. Первый гол в матче был забит Криштиану Роналду в компенсированное к первому тайму время. Мэйсон Гринвуд пробил по воротам Фредди Вудмена, тот не сумел зафиксировать мяч, который отскочил в ноги португальцу.

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В начале второго тайма «Ньюкасл» сравнял счет. Защитник Хави Манкильо пробил в дальний угол ворот Давида де Хеа, забежав в штрафную. Но через пару минут Роналду ответил дублем. Форвард с мячом вошел в штрафную и с левой ноги отправил мяч между ног киперу. На 80-й минуте счет установил Бруну Фернандеш. Португалец издали пробил по воротам, попав в девятку.

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Окончательный счет установил Джесси Лингард, забивший с передачи Поля Погба в компенсированное время.

Криштиану Роналду сыграл в матче АПЛ впервые за 4501 день. В последний раз он выходил на поле турнира 16 мая 2009 года против «Арсенала» (0:0).

Фернандеш забил 4-й гол за «МЮ» в этом сезоне. Ранее он отличился хет-триком против «Лидса» (5:1).

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