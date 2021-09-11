Самолет с баннером в поддержку женщины, обвинившей нападающего Криштиану Роналду в сексуальном насилии, пролетел над «Олд Траффорд» во время его дебютного матча за «Манчестер Юнайтед». Надпись гласила: Believe Kathryn Mayorga («Верь Кэтрин Майорге»).

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Кэтрин Майорга ранее утверждала, что подверглась нападению с его стороны в отеле Лас-Вегаса в 2009 году. В 2019-м прокуратура США не стала предъявлять обвинений футболисту.

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Феминистская группа Level Up объявила о намерении напомнить толпе об обвинениях против Роналду и «сорвать фанфары» вокруг широко разрекламированного возвращения игрока в «Манчестер Юнайтед». Одна из руководителей группы Джейни Старлинг сказала, что они хотят дать футболу сигнал о том, что обвинения в изнасиловании не могут быть удалены с поля, сообщает ВВС

Португалец дважды забил в своем первом матче за «Манчестер Юнайтед» за 12 лет.

Встреча завершилась победой «МЮ» со счетом 4:1.

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