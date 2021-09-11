Если фанаты «ПСЖ» ждали дебюта Лионеля Месси несколько матчей, то Уле-Гуннар Сульшер не стал томить болельщиков. Во-первых, помог перерыв на сборные. Во-вторых, Криш приехал в Манчестер в хорошей форме.

Роналду вышел в стартовом составе на четвертый тур чемпионата Англии против «Ньюкасла». И все внимание было приковано именно к легендарной семерке. Он ответил фанатам на теплый прием еще в первом тайме: на второй компенсированной минуте грамотно выбрал позицию и первым успел на отскок. По пустым воротам он не промахивается.

Криштиану Роналду празднует первый гол за «МЮ» после возвращения Фото: Getty Images

Чемпионат Англии «Верь Майорге». Баннер против Роналду пролетел над «Олд Траффорд» ЧАС НАЗАД

Криштиану не самый возрастной футболист, сыгравший в АПЛ-2021/21. Старше Роналду только Тьягу Силва из «Челси» (36 лет и 354 дня).

Роналду провел первый матч на «Олд Траффорд» за «МЮ» с 16 мая 2009 года. Тогда «красные дьяволы» сгоняли 0:0 с «Арсеналом».

12 лет 118 дней – ровно столько времени прошло с момента предыдущей игры Криштиану в АПЛ. Он превзошел достижение Дэмиена Делани (11 дней 155 дней, 2002-13) по самому большому перерыву между двумя играми в Премьер-лиге.

Роналду забил первый мяч в АПЛ за 12 лет и 124 дня: в 2009-м он отличился в игре с «Ман Сити». Этот промежуток между мячами – второй по величине после простоя Мэтта Джексона. Экс-защитник «Эвертона» молчал 13 лет и 187 дней (с 1993-го по 2006-й).

Роналду стал самым возрастным игроком, забившим за «МЮ» в Премьер-лиге со времен Райана Гиггза. В 2013-м валлиец забил «КПР» в возрасте 39 лет и 86 лет. Кришу стукнуло 36 лет и 218 дней.

Во втором тайме «Ньюкасл» отыгрался, но Кришу было все равно. На 62-й минуте хозяева организовали контратаку, Люк Шоу бросил португальца в штрафную, и Роналду не промахнулся.

Роналду – самый возрастной автор дубля в АПЛ после Грэма Александра. Экс-форвард «Бёрнли» отличился в 2010-м в возрасте 38 лет и 182 дней.

Криштиану оформил первый дубль в АПЛ с апреля 2009 года. Тогда два мяча от португальца вытащил «Тоттенхэм».

Роналду забил «Ньюкаслу» шестой мяч в рамках АПЛ. Только «Астон Виллу» он огорчал чаще (8).

Криштиану Роналду Фото: Getty Images

Больше Криш не забивал, но его дубль оказался победным. Еще по мячу «сорокам» вкрутили Джесси Лингард и Бруну Фернандеш – 4:1.

Полная статистика Криштиану: 62 касания мяча, 17 передач в финальную треть, 8 касаний в чужой штрафной, 6 ударов (2 в створ), 2 возврата мяча, 1 созданный шанс для партнеров.

На счету Роналду стало 86 мячей в АПЛ. Это больше, чем у Эдена Азара и Фернандо Торреса (по 85).

Следующий матч «МЮ» придется на Лигу чемпионов – англичане встретятся в Швейцарии с местными «Янг Бойз».

Дальше в АПЛ «красных дьяволов» ждет «Вест Хэм».

Чемпионат Англии Первый гол Криша после камбэка в «МЮ». Как это было 4 ЧАСА НАЗАД