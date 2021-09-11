11 июня 2009 года мир разорвался на куски после трансфера Криштиану Роналду в «Реал Мадрид» из «Манчестер Юнайтед». Мадридцы выложили за португальца 80 миллионов евро – баснословные деньги для тех времен. Но президент мадридцев Флорентино Перес был уверен в трансфере. «Мы очень рады, что ты принял твердое решение выступать за «Реал Мадрид». Они [фанаты] будут требовать от тебя лучшего, но взамен полностью отдадут себя», – обратился к Криштиану Флорентино во время презентации на «Сантьяго Бернабеу».

27 августа 2021 года – 12 лет спустя – мир разорвался вновь: «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Криштиану Роналду. «Он один из лучших футболистов, которые когда-либо играли в футбол», – с такими словами встретил Уле-Гуннар Сульшер новичка. Прошло десятилетие, а Роналду по-прежнему один из лучших футболистов и вызывает бурный интерес у большей половины планеты.

Криштиану Роналду Фото: Getty Images

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Нельзя сказать, что абсолютно все встретили возвращение Криша в «Юнайтед» с позитивным настроем. Ведь еще несколько дней до этого казалось, что португалец вот-вот сбежит к шумным соседям из «Манчестер Сити». Но вряд ли из-за таких мелочей болельщики будут сильно напрягаться – добавить в состав к Бруну Фернандешу, Полю Погба и Джейдону Санчо икону мирового футбола это благое дело.

Через несколько дней Криш официально подписал контракт с бывшим клубом, покрасовавшись перед фотографами в красной футболке. «Я рад вернуться домой», – сказал Роналду. Отдельное место в своей речи футболист уделил болельщикам и атмосфере на «Олд Траффорд»: «Болельщики – это ключ к успеху. Я знаю, что они по-прежнему поют обо мне».

Затем Криштиану улетел в расположение сборной Португалии. Там он совершил невероятное – побил мировой рекорд по голам за сборные, забив 111 голов за Португалию. Достижение Рон отметил прямо на поле: снял игровую футболку, показав оголенный торс, за что получил желтую карточку.

Та желтая стала второй для Роналду в квалификации ЧМ-2022 и означала, что форвард пропустит следующий матч отбора. Наверное, он ее получил специально, чтобы наконец вернуться на родное тренировочное поле в Каррингтоне и успеть пройти пятидневный период самоизоляции перед игрой с «Ньюкаслом».

Пока Роналду сидел дома по конспектам Романа Широкова, пламенный привет португальцу по телевизору передавал одноклубник Джесси Лингард, забивший сборной Андорры. Джесси отпраздновал гол в стиле португальца: «Это небольшой приветственный подарок для Криштиану. Он быстро освоится и поможет команде в этом сезоне».

Джесси Лингард Фото: Getty Images

Еще один подарок для новичка сделал Эдинсон Кавани. Уругваец добровольно уступил Криштиану седьмой номер, под которым Эди играл в прошлом сезоне. «Я не был уверен, что получится снова получить этот номер в «Манчестер Юнайтед», так что хотел бы сказать Эди большое спасибо за этот невероятный жест», – сказал португалец. Сам Кавани взял себе 21-й номер.

7 сентября Роналду встретился с главным тренером Сульшером и приступил к тренировкам с командой. И хотя Оле официально ничего не подтверждал, болельщики понимали, что норвежец не оставит в запасе новичка и принялись раскупать билеты на «Олд Траффорд».

Некоторые фанаты не могли ждать и отправились прямиком к тренировочной базе, чтобы лично встретить кумира. Один из преданных болельщиков «МЮ» пришел в Каррингтон с табличкой «Фотографию, пожалуйста, CR7». Али Масуд (так зовут фана) приехал из Блэкберна на базу в 6 часов утра, лишь бы сделать селфи с Роналду.

Заранее вас расстроим: у Масуда не получилось. Криш помахал фанатам из салона своего Lamborghini и продолжил движение. Огорченный Али побежал за машиной, но так и не добился внимания от Роналду.

Некоторые фанаты хотели отметить возвращения любимца заказом именной футболки с сайта adidas (производителя формы для «МЮ»). Увы, через пару часов все было раскуплено. Некоторым пришлось подняться с дивана и в ночи занимать очередь в клубный магазин. Но даже там к полудню все футболки разобрали. Некоторые пользователи пожаловались, что следующая партия прибудет лишь к октябрю.

В день матча с «Ньюкаслом» ажиотаж только подскочил. Болельщики полностью заполонили территорию «Олд Траффорд» за два часа до игры. Кто-то пришел с шарфом, кто-то с маской Криша, а некоторые олды надели на себя классическую форму «МЮ» сезона-2007/08 с фамилией Роналду на спине.

На самом стадионе было еще жарче. Болельщики пели различные песни про старого новичка и заряжали «Viva Ronaldo» («Да здравствует Роналду)». А еще над стадионом пролетел самолет с баннером «Believe Kathryn Mayorga» («Верьте Кэтрин Майорге»). Эту акцию организовала феминистская группа Level Up, призывавшая вновь обратить внимание на обвинения Роналду в изнасиловании Кэтрин в 2009 году, хотя два года назад прокуратура США закрыла дело.

Но вряд ли кто-то прислушался к дамам. В центре после матча были не закулисные игры, а превосходный перфоманс португальца – Криш оформил победный дубль против «Ньюкасла» и попутно отправил команду на первое место в турнирной таблице.

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