Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал возвращение в чемпионат Англии.

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом

«Мое возвращение на «Олд Траффорд» было лишь кратким напоминанием того, почему этот стадион известен как «Театр мечты». Для меня это всегда было волшебное место, где ты можешь достичь всего, к чему стремишься.

Чемпионат Англии Забил почти самый старый гол, обошел Торреса. Криш ломает статистику 2 ЧАСА НАЗАД

Вместе с моими одноклубниками и с той потрясающей поддержкой, которую мы всегда получаем от трибун, мы взираем на ожидающий нас путь с уверенностью и оптимизмом. Я горд возвращением в «Юнайтед» и тем, что снова играю в Премьер-лиге, но, прежде всего, я рад помочь команде! Вперед!», – написал Криштиану в инстаграме.

«Манчестер Юнайтед» 11 сентября на своем поле обыграл «Ньюкасл» со счетом 4:1 в матче четвертого тура английской Премьер-лиги.

Роналду вышел в стартовом составе и забил два мяча.

Чемпионат Англии «Верь Майорге». Баннер против Роналду пролетел над «Олд Траффорд» 2 ЧАСА НАЗАД