11 сентября Криштиану Роналду вернулся на «Олд Траффорд» в качестве игрока «Манчестер Юнайтед». Португалец вышел в стартовом составе и оформил победный дубль в игре с «Ньюкаслом»: Криш отличился на 45-й и на 62-й минутах. Матч завершился со счетом 4:1.

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12 лет 118 дней – ровно столько времени прошло с момента предыдущей игры Криштиану в АПЛ. Он превзошел достижение Дэмиена Делани (11 дней 155 дней, 2002-13) по самому большому перерыву между двумя играми в Премьер-лиге.

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Возвращение Рона прокомментировал человек, внесший ключевой вклад в оба трансфера Криштиану в манкунианский клуб.

«Я взволнован, как и все остальные. Я ждал его дебюта вчера весь вечер и сегодня, когда проснулся. Говорю от лица всех болельщиков – это великий день для «Манчестер Юнайтед».

Многие люди сыграли свою роль в возвращении Роналду, и я тоже внес вклад, понимая, что Роналду действительно хотел вернуться. Это было важно, и это сработало.

Не скажу, что для меня это трогательное событие, но меня это взволновало и успокоило, потому что я не представляю, как Роналду играет в «Манчестер Сити». Не думаю, что кто-то вообще может такое представить. Именно поэтому мы предприняли определенные шаги для его возвращения. Клуб сделал свое дело, я поговорил с Глейзерами – и все удалось.

Думаю, Роналду окажет влияние на молодых игроков. У него есть опыт, который поможет в нынешней ситуации», – приводит слова сэра Алекса Фергюсона Viaplay

В активе 36-летнего Криша 120 мячей за «МЮ».

Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003-го по 2009-й.

В составе «МЮ» португалец выиграл девять трофеев, включая три чемпионата Англии и одну Лигу чемпионов.

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