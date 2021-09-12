Феминистская группа Level Up выпустила заявление по поводу акции против нападающего Криштиану Роналду в его дебютной игре за «Манчестер Юнайтед» после возвращения.

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом

Во время матча 4-го тура АПЛ против «Ньюкасла» над стадионом «Олд Траффорд» пролетел самолет с баннером в поддержку женщины, обвинившей португальца в сексуальном насилии. Надпись гласила: Believe Kathryn Mayorga («Верь Кэтрин Майорге»). Спустя сутки в Level Up прокомментировали акцию протеста с призывом подписать петицию против Криша.

Чемпионат Англии «Я внес свой вклад». Фергюсон – о возвращении Роналду 18 ЧАСОВ НАЗАД

«Я верю Кэтрин Майорге. Я верю Кэтрин Майорге, когда она говорит, что Криштиану Роналду изнасиловал ее в 2009 году. Я считаю, что Криштиану Роналду нужно привлечь к ответственности. Я верю в солидарность, а не в молчание. Пришло время футболу признать ужасную реальность изнасилований.

Одну из самых известных звезд мирового футбола обвинили в изнасиловании, но об этом почти все умалчивают. Криштиану Роналду – один из самых титулованных футболистов всех времен, в «Манчестер Юнайтед» он зарабатывает более полумиллиона фунтов в неделю. Кэтрин Майорга говорит, что была изнасилована Роналду в 2009 году. Она немедленно сообщила об инциденте в полицию и прошла необходимую экспертизу. В 2010 году Роналду заплатил ей 375 тысяч долларов, чтобы она не возбуждала уголовное дело и больше не говорила об этом. Десять лет Кэтрин молчала. Но в 2018 году в разгар кампании #MeToo Кэтрин набралась смелости придать истории публичную огласку. Судебный процесс был возобновлен, но остался неурегулированным.

Тем не менее, эта деталь была проигнорирована из-за теплого празднования возвращения Роналду в «Манчестер Юнайтед». Мы не можем допустить, чтобы это произошло. Историю изнасилования женщины нельзя замолчать. Это должны понимать даже для футбольные суперзвезды – нам необходимо поддержать Кэтрин Майоргу. Речь идет не только о солидарности с Кэтрин – это касается всех, кто когда-либо сталкивался с сексуальным насилием.

Речь идет о нарушении тишины вокруг жестокого обращения и требовании властей говорить правду. Это касается всех, кто знает, что значит жить с пожизненными травмами, несправедливостью и получать приказ молчать. Речь идет о футбольных клубах и игроках, которые должны осознать, что они не могут уйти от ответственности и остаться безнаказанными. Вместе мы можем послать сообщение Роналду, футбольным клубам и болельщикам по всему миру. Вы в деле?», – говорится в заявлении Level Up

Кэтрин Майорга ранее утверждала, что подверглась нападению с его стороны в отеле Лас-Вегаса в 2009 году. В 2019-м прокуратура США не стала предъявлять обвинений футболисту.

После этого Майорга попыталась доказать, что не разобралась в условиях договора о неразглашении, и запросила около 65 миллионов евро в качестве компенсации.

Чемпионат Англии Роналду: «Я горд возвращением в «Юнайтед» 20 ЧАСОВ НАЗАД