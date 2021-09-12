Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду феноменально вернулся в родную команду, отметив камбэк дублем в ворота «Ньюкасла». Особенно хорош оказался второй мяч португальца в ворота «сорок» – нападающий сделал ускорение и влетел в штрафную со скоростью 32,5 км/ч. Невероятные показатели в 36 лет!

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В текущем сезоне АПЛ выше скорость показали только Адам Армстронг (34,29 км/ч), Адама Траоре (34,1 км/ч) и Уилфрид Заха (33,4 км/ч), пишет Daily Mail

Роналду – самый возрастной автор дубля в АПЛ после Грэма Александра. Экс-форвард «Бёрнли» отличился в 2010-м в возрасте 38 лет и 182 дней.

Криштиану оформил первый дубль в АПЛ с апреля 2009 года. Тогда два мяча от португальца вытащил «Тоттенхэм».

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