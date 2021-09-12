Во втором тайме матча 4-го тура английской Премьер-лиги между «Лидсом» и «Ливерпулем» страшную травму получил 18-летний игрок «красных» Харви Эллиотт. В середине поля его атаковал голландский защитник «Лидса» Паскаль Страйк.
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Подкат сзади получился грязным и очень болезненным для Эллиотта – нога игрока «Ливерпуля» неестественно вывернулась, и он покинул поле на носилках. Травма оказалась настолько серьезной (похоже на двойной перелом левой ноги), что режиссер трансляции не показал крупным планом момент с нарушением. Такой подкат называется «ножницы», и он уже много лет строго запрещен.
Арбитр воспользовался ВАР и удалил Страйка с поля.
- В первом тайме матча форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах забил 100-й мяч в АПЛ.
- Удвоил счет в игре Фабиньо, который в прошлом сезоне не забил ни одного мяча.
- Окончательный итог матча (0:3) на 90+2 минуте установил Садио Мане.
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