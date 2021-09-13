Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о возвращении Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».
«Рад ли я, что он перешел в «Юнайтед»? Нет, я этому не рад. Не могу так сказать. Хороший ли он игрок? К сожалению, да. Я был удивлен этим переходом, но не тем, что он вернулся в «Манчестер Юнайтед». Больше всего я удивился, когда появились слухи о его уходе из «Ювентуса». Я понятия не имел, что это случится, поэтому был поражен. Когда появились слухи о его возможном трансфере в «Сити», я подумал: это будет весело для «МЮ». Затем, конечно, «Юнайтед» предприняли шаги и подписали его. Это свободный мир. Они могут делать все, что хотят», – приводит слова Клоппа Sky Sports.
- Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003-го по 2009-й.
- В составе «МЮ» португалец выиграл девять трофеев, включая три чемпионата Англии и одну Лигу чемпионов.
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