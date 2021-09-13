«Манчестер Сити» удалил из интернет-магазина все товары, связанные с подозреваемым в изнасиловании защитником Бенжаменом Менди.

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Как сообщает The Telegraph , профиль игрока все еще доступен на сайте клуба, но связанные с ним товары отсутствуют. Например, в данный момент в интернет-магазине «горожан» невозможно приобрести футболку с именем Менди. Поисковый запрос «Менди» или «Бенжамен Менди» в клубном интернет-магазине перенаправляет пользователя на главную страницу. «Манчестер Сити» пока никак не прокомментировал данную ситуацию.

Чемпионат Англии Суд оставил Менди под стражей до 24 января 10/09/2021 В 15:40

Ранее защитнику «Ман Сити» предъявили обвинения в связи с четырьмя эпизодами изнасилования и одним эпизодом насилия на почве секса. Эти случаи произошли в период с октября 2020-го по август 2021-го. Обвинения поступили от трех человек старше 16 лет. «Манчестер Сити» отстранил футболиста до конца расследования.

После предъявления обвинения Менди был арестован и помещен в тюрьму HMP Altcourse в Ливерпуле. Суд отказал игроку в выходе под залог и продлил его содержание под стражей до 24 января.

Менди перешел в «Манчестер Сити» из «Монако» за 57,5 млн евро, став самым дорогим защитником в истории футбола.

Француз проводит в составе «горожан» пятый сезон и за это время сыграл в АПЛ 50 матчей, забил 2 мяча и сделал 10 ассистов.

Чемпионат Англии Обвиняемому в изнасиловании Менди отказали в освобождении под залог 01/09/2021 В 16:34