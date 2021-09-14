Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер поспорил с бывшим футболистом «Манчестер Юнайтед» Гари Невиллом о том, кто более выдающийся нападающий – Лионель Месси или Криштиану Роналду.

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«Я часто видел, как Роналду забивал за свою карьеру. Он может это делать нерабочей левой ногой, правой ногой, с большой дистанции. Мне кажется, он лучший игрок в мире в плане выбора позиции. Он отлично справляется с пенальти, а если его поставить в штрафную и подать туда мяч, то он забьет головой, может и со штрафного. Так что я реально думаю, что Роналду – величайший футболист из когда-либо игравших. Он наиболее совершенный игрок.

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Месси, конечно, забил непристойное количество мячей, он невероятный футболист. Но у Роналду есть три важных отличия – он забил в 4-5 раз больше мячей головой, справляется нерабочей ногой – на 30-40 процентов чаще, и он реализовал больше пенальти. Мячи за сборную, победы в Лиге чемпионов в более слабых командах, чем у Месси, приводят меня к мнению, что Роналду – величайший игрок всех времен», – заявил Невилл Sky Sports

«Ты говоришь просто о разных типах голов. Разве настолько важно, как мяч попадает в сетку? Неважно, забит ли мяч головой или со штрафного. У Месси статистика лучше, чем у Роналду.

Месси еще и плеймейкер. Месси может в одиночку вести игру, Роналду – нет. Это не критика, но, я думаю, что Роналду точно не величайший футболист всех времен. На это не влияет то, что Месси забивает все мячи левой ногой, статистика доказывает, что он с большей вероятностью попадет в ворота.

Два прекраснейших игрока. По характеристикам Роналду – более совершенный форвард. Он может делать то, чего не сможет Месси, если принимать во внимание игру нерабочей ногой и в воздухе. Но Месси может сделать такое, что ты глазам своим не поверишь. Роналду играет так, как могут и другие, Месси может сделать то, чего ты никогда в жизни не видел», – не согласился с ним Каррагер на том же Sky Sports.

Летом 2021 года Лионель Месси перешел из «Барселоны» в «ПСЖ».

Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед».

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