Криштиану Роналду выступил с речью перед одноклубниками перед матчем «Манчестер Юнайтед» против «Ньюкасла» в АПЛ. Стало известно, что именно говорил Криш партнерам.

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«Речь Роналду была очень мощной и воодушевляющей. Вся группа игроков и тренерский штаб слушали молча. Он сказал товарищам по команде: «Я вернулся в «Манчестер Юнайтед» по двум причинам. «Первая – потому что я люблю клуб. Вторая – мне нравится менталитет победителя, который культивируется в этом клубе. Я вернулся не для того, чтобы быть чирлидером. Если вы, ребята, хотите добиться успеха, то мне нужно, чтобы вы любили этот клуб от всей души.

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Каждому из вас нужно есть, спать и бороться за этот клуб. Играете вы или не играете, вам нужно поддерживать товарищей по команде и всегда отдавать 100 процентов этому клубу. Я здесь, чтобы побеждать, и ничего больше. Победа приносит нам счастье. Я хочу быть счастливым, а вы?» – процитировал Роналду источник, слова которого приводит The Sun

В матче-камбэке против «Ньюкасла» Роналду оформил дубль.

14 сентября «МЮ» встретится с «Янг Бойз» в Лиге чемпионов.

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