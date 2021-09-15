Лондонский «Челси» находится на стадии переговоров с защитником Антонио Рюдигером об условиях нового соглашения, но пока договориться не получается. Если стороны не найдут приемлемое решение, летом 2022 года он станет свободным агентом по истечении срока нынешнего контракта.

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За ситуацией заинтересованно наблюдают «Реал» и «ПСЖ». Они постараются уже в январе подписать с 28-летним футболистом предварительное соглашение. Сам Рюдигер не против остаться в «Челси», но только в том случае, если клуб выполнит его требования по зарплате, пишет Goal.com

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Ранее стало известно, что Антонио просит повышения зарплаты с 7,2 до 11,2 миллионов евро в год.

«ПСЖ» уже хотел приобрести Рюдигера, когда команду тренировал нынешний наставник «Челси» Томас Тухель.

«Реал» видит в немце замену Серхио Рамосу и Рафаэлю Варану.

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