Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанн может перейти в «Ливерпуль». Мерсисайдцы уже ведут переговоры с агентом норвежца Мино Райолой о трансфере игрока следующим летом.
  • Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом.
«Красные» знают, что сумма выкупа игрока упадет до 75 млн евро – в клубе попытаются убедить Эрлинга, что именно они лучше всех смогут удовлетворить его запросы, сообщает Todofichajes.
ЧМ. Квалификация. Европа
Холанн забил больше хет-триков, чем Руни, Это'О и Торрес за карьеру
08/09/2021 В 17:18
  • Эрлинг Холанн забил 5 мячей в четырех стартовых турах Бундеслиги-2021/22.
  • У норвежца 44 гола в 47 матчах за «Боруссию» в чемпионате Германии.
Холанн забил больше хет-триков, чем Уэйн Руни, Самюэль Это'О и Фернандо Торрес за карьеру
Следи за расписанием матчей дня по ссылке
ЧМ. Квалификация. Европа
Чудовищный промах Холанна по пустым, который затмевает его хет-трик
08/09/2021 В 11:44
Чемпионат Испании
«Реал» хочет купить Мбаппе, Погба и Холанна летом 2022-го (Marca)
02/09/2021 В 20:31