Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанн может перейти в «Ливерпуль». Мерсисайдцы уже ведут переговоры с агентом норвежца Мино Райолой о трансфере игрока следующим летом.

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«Красные» знают, что сумма выкупа игрока упадет до 75 млн евро – в клубе попытаются убедить Эрлинга, что именно они лучше всех смогут удовлетворить его запросы, сообщает Todofichajes

ЧМ. Квалификация. Европа Холанн забил больше хет-триков, чем Руни, Это'О и Торрес за карьеру 08/09/2021 В 17:18

Эрлинг Холанн забил 5 мячей в четырех стартовых турах Бундеслиги-2021/22.

У норвежца 44 гола в 47 матчах за «Боруссию» в чемпионате Германии.

ЧМ. Квалификация. Европа Чудовищный промах Холанна по пустым, который затмевает его хет-трик 08/09/2021 В 11:44