Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанн может перейти в «Ливерпуль». Мерсисайдцы уже ведут переговоры с агентом норвежца Мино Райолой о трансфере игрока следующим летом.
«Красные» знают, что сумма выкупа игрока упадет до 75 млн евро – в клубе попытаются убедить Эрлинга, что именно они лучше всех смогут удовлетворить его запросы, сообщает Todofichajes.
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- Эрлинг Холанн забил 5 мячей в четырех стартовых турах Бундеслиги-2021/22.
- У норвежца 44 гола в 47 матчах за «Боруссию» в чемпионате Германии.
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