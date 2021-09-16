Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду столкнулся с необходимостью сменить дом спустя несколько недель после переезда в Англию

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Изначально португалец вместе с подругой Джорджиной Родригес и четырьмя детьми поселился в особняке стоимостью 7 миллионов евро. Однако футболисту и его семье мешали спать блеющие овцы, из-за чего они решили сменить место жительства. Также Роналду выразил обеспокоенность системой безопасности в доме.

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«Хотя дом расположен в красивом месте среди холмистых полей и лесов, он также был близок к овцам, которые очень шумны по утрам. Через территорию особняка проходила общественная пешеходная дорожка, а дорога впереди открывала вид на ворота. Роналду – настоящий профессионал, который уделяет много внимания отдыху и восстановлению после игр, поэтому было решено, что будет лучше, если он и его семья переедут», сообщает The Sun со ссылкой на источник.

Семья Криштиану перебралась в особняк в Чешире – его стоимость вдвое дешевле и составляет 3 миллиона евро. В доме имеются бассейн, кинозал и гараж на четыре автомобиля. Сообщается, что новое жилище форварда располагается неподалеку от того места, где Роналду жил во время своего первого этапа карьеры в «МЮ».

В первом матче за «Манчестер Юнайтед» после возвращения Криш отметился дублем и помог клубу обыграть «Ньюкасл» в 4-м туре АПЛ.

Дебют Роналду в Лиге чемпионов получился не таким удачным: португалец забил, но «дьяволы» проиграли «Янг Бойз» со счетом 1:2.

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