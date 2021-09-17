Виллаш-Боаш шел по следам Особенного всю карьеру – еще в конце 90-х его также наставлял Бобби Робсон. По совету великого англичанина Андре получил тренерскую лицензию категории A, когда ему не было еще и 20, а затем работал ассистентом Моуринью в «Порту», «Челси» и «Интере». Его возвращение в Лондон после триумфа с «драконами» казалось самым логичным решением. С одной стороны, Абрамович надеялся на повторение успеха времен Жозе, с другой – мечтал о тренере, который внедрит новую философию и надолго задержится в клубе.

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Авраам Грант и Гус Хиддинк с самого начала считались временными вариантами, Луис Фелипе Сколари не оправдал ожиданий, а Карло Анчелотти не выдержал конкуренции с «МЮ». С помощью Виллаш-Боаша боссы надеялись наконец вырваться из постоянной тренерской карусели и перейти от эпизодических вспышек к стабильному доминированию. Русский бизнесмен устал не только от ежегодных увольнений и назначений, но и от оборонительного футбола, к которому неизменно скатывался каждый следующий тренер со времен Моуринью.

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Чтобы разработать новую концепцию, Абрамович даже пообщался с бывшим техническим директором «Барсы» Чики Бегиристайном о том, как тот внедрил единую философию во все структуры каталонского клуба. Функционер объяснил, что для масштабной перестройки требуется около 10 лет. Миллиардер гарантировал Виллаш-Боашу полную поддержку – португальцу предстояло превратить «Челси» в английскую «Барселону». Через несколько месяцев после его назначения президент клуба Брюс Бак более конкретно описал ожидания руководства: «Через три-четыре года у нас будет 36-летний тренер, который работает с командой на протяжении всего этого времени. Мы ожидаем несколько трофеев и особенно рассчитываем на главный еврокубок. Важно, чтобы все были довольны: болельщики, директора и мистер Абрамович».

Виллаш-Боашу дали полный карт-бланш в формировании состава и выборе тактики. В межсезонье «Челси» провернул несколько крупных сделок: кроме молодых Тибо Куртуа, Ромелу Лукаку и Ориоля Ромеу, на «Стэмфорд» прибыли Раул Мейрелеш из «Ливерпуля» и Хуан Мата из «Валенсии». Начало сезона-2011/12 получилось таким же многообещающим, как трансферная кампания: команда одержала шесть побед в восьми турах, новички постепенно адаптировались, пока легенды обеспечивали результат.

Третье место выглядело прекрасным промежуточным достижением, но к середине осени ситуация резко испортилась. «Челси» проиграл «КПР» и пропустил пять от «Арсенала», вылетел из Кубка Лиги, а завершил календарный год с тремя очками в четырех матчах. Вместо чемпионства команда боролась за зону Лиги чемпионов, пока на вершине выясняли отношения два «Манчестера». Само по себе отсутствие титула в первом сезоне Виллаш-Боаша не выглядело катастрофой, но результаты беспокоили фанатов меньше, чем напряженные отношения тренера с футболистами. Журналисты все чаще писали о недовольстве ветеранов хаотичной ротацией португальца. «Челси» не поражал зрелищностью и регулярно удерживал счет даже против более слабых соперников.

На пресс-конференциях коуч огрызался на неудобные вопросы, а игроки даже не отрицали, что им не нравятся методы португальца. Некоторые считали, что дело в недостатке авторитета – Андре на три года старше Терри и всего на год – Дрогба и Лэмпарда, которые к тому времени трижды побеждали в чемпионате Англии. Самым опытным членам команды не нравилось, что их авторитет и место в старте при молодом боссе оказались под сомнением. Виллаш-Боаш следовал по стопам Моуринью в ускоренном режиме: он как будто пропустил период доминирования, который в командах Жозе обычно наступал на второй сезон, и за несколько месяцев погрузился в глубокий кризис.

Андре Виллаш-Боаш Фото: Getty Images

Тренер разрывался – от него требовали обновить состав и преобразить тактику, но сделать это, не обидев лидеров. «11 игроков этого «Челси» выступали под руководством Моуринью, – отметил аналитик Джонатан Уилсон. – Проблема не только в их возрасте, но и в том, что ветераны консервативны. Им нравится, как все было раньше, и они не хотят меняться. Влияние этой конкретной группы футболистов очевидно, если посмотреть, как предыдущие тренеры «Челси» пробовали множество разных схем, но неизменно возвращались к формации 4-3-3». Попытки Виллаш-Боаша установить власть в клубе встречали жесткое сопротивление. Это привело к потере доверия – некоторым руководителям «Челси» не нравилось, что Андре недостаточно уважительно относится к капитанам.

«Я играю здесь уже давно, мне 33 года, и я реалист, – выступил Лэмпард зимой после очередной серии без побед. – Я не думаю, что буду играть в каждом туре, но если я остаюсь в запасе, то хочу, чтобы «Челси» побеждал». Репортеры практически довели Виллаш-Боаша до истерики, когда распространили слухи о том, что в перерыве ничейного матча Кубка Англии против «Бирмингема» игроков настраивал не он, а вышедший на замену Дрогба.

Андре Виллаш-Боаш и Дидье Дрогба Фото: Getty Images

До того момента у тренера еще оставались шансы на возрождение позитивной атмосферы в клубе, но в феврале 2012-го ситуация испортилась бесповоротно. Поражение от «Эвертона» со счетом 0:2 настолько разъярило португальца, что на следующий день он отменил выходной, вызвал футболистов на базу и жестко раскритиковал тусклое выступление. В ответ игроки откровенно сказали Виллаш-Боашу, что им не нравятся ни он сам, ни его действия во главе команды. «Челси» погрузился в хаос: Анелька и Алекса исключили из состава, Лукаку не попал в заявку на ЛЧ и сильно переживал, а опытные одноклубники сочувствовали молодому бельгийцу.

Португалец не прогнулся под ветеранов – вместо этого он объявил на пресс-конференции, что ему нет дела до поддержки игроков, пока на его стороне Абрамович. «Моя власть абсолютна, поскольку она исходит от власти владельца, – заявил Андре. – Несколько футболистов уже ушли, а другие покинут нас в будущем. Они не будут участвовать в нашем проекте – такова реальность любой команды. Мы готовимся, чтобы претендовать на трофеи и прогрессировать в будущем». Несмотря на попытку повлиять на противников, сославшись на авторитет Абрамовича, Виллаш-Боаш по-прежнему не чувствовал себя комфортно. Хозяин клуба традиционно держался в тени и не высказывал доверия португальцу. Вместо этого он посетил собрание игроков и выслушал их жалобы, как будто не мог решить, кто важнее: нервный тренер или раздраженные ветераны.

Андре Виллаш-Боаш и Роман Абрамович Фото: Getty Images

Абрамович наконец определился благодаря поражению от «Наполи» со счетом 1:3 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Виллаш-Боаш оставил в запасе Лэмпарда, Коула и Эссьена, а после поражения вновь обратился к Абрамовичу через журналистов: «У нас худшие результаты за всю историю при нынешнем владельце, но я думаю, он уверен во мне. Давайте посмотрим, хочет ли он перемен в клубе. Раньше его модель поведения приводила к увольнению в аналогичных ситуациях. Как он отреагирует? Либо поддержит проект, либо последует сложившейся традиции».

Тренер рассчитывал, что Абрамович отнесется к нему не так, как к предыдущим тренерам, но он ошибся: 3 марта лондонцы уступили в Премьер-лиге «Вест Бромвичу», а на следующий день клуб объявил об увольнении Виллаш-Боаша. Многим, включая португальца, такое решение казалось бессмысленным. Руководство поставило перед ним противоречивую задачу: трансформировать команду, но смириться с властью футболистов, олицетворявших прежний порядок. «Я посчитал это предательством, – признался Андре через несколько месяцев. – Учитывая, как Роман с самого начала был вовлечен в мое приглашение и как он потом не сдержал обещания».

Большинство болельщиков забыли девять месяцев под руководством Виллаш-Боаша как страшный сон – назначение на его место Роберто ди Маттео ознаменовало возвращение к прежним идеалам. Легендарный итальянец добился успеха на контрасте с предшественником: сплотил фанатов, доверился Лэмпарду и Дрогба, а в мае 2012-го выиграл Кубок Англии и закрыл раздражавший Абрамовича пробел – сенсационно отобрал Кубок чемпионов в Мюнхене у «Баварии». По сравнению с упрямым и вечно недовольным Андре Ди Маттео оказался именно тем добродушным консерватором, о котором мечтали футболисты.

Роберто ди Маттео после победы над «Ливерпулем» в финале Кубка Англии Фото: Getty Images

Виллаш-Боаш не покинул Лондон и возглавил «Тоттенхэм», но его карьера на «Уайт Харт Лейн» получилась не менее драматичной. После достойного сезона-2012/13, когда «шпоры» всего на очко отстали от занявшего четвертое место «Арсенала», Гарет Бэйл перешел в «Реал». Без главной звезды команда мало забивала, купленные вместо валлийца новички провалились, и после унизительных 0:6 от «Ман Сити» «Тоттенхэм» откатился на шестое место. В декабре 2013-го Виллаш-Боаша уволили во второй раз за полтора года. Сказка португальца закончилась – о нем больше не говорили, как о наследнике Моуринью, а чемпионство с «Зенитом» и участие в Ралли Дакар вряд ли компенсировали обиду за провал в Англии.

Возможно, если бы Абрамович доверился Виллаш-Боашу, «Челси» до сих пор ждал бы победы в ЛЧ. Несмотря на слабые результаты, португалец все-таки внес вклад в развитие английского футбола – именно его увольнение позволило команде из Лондона впервые в истории заполучить главный еврокубок.

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