Перед увольнением из «ПСЖ» немецкий тренер Томас Тухель спас жизнь сыну добработницы, а после подарил виллу на Филлипинах.

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Трогательную историю в твиттере рассказал редактор Canal Supporters Николя Орту. Летом 2018 года после переезда во Францию семья Тухеля наняла домработницу филиппинского происхождения. Женщина много трудилась и часто работала сверхурочно. Со временем Тухель и его супруга сблизились с горничной и узнали, почему женщина отдает дому коуча «ПСЖ» так много сил и времени – она пытается накопить достаточно денег, чтобы профинансировать дорогостоящую операцию на сердце для сына.

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Услышав об этом, Тухель без колебаний выписал женщине чек и покрыл все медицинские расходы вместе с операцией. Однако этим великодушие немца не ограничилось. Незадолго до отставки из «ПСЖ» Тухель спросил у горничной, о чем она мечтает. Женщина призналась, что однажды хотела бы вернуться на Филиппины и построить там дом, чтобы провести старость в кругу семьи. И перед отъездом в Лондон немец порадовал домработницу неожиданным прощальным подарком – сделал ее обладательницей роскошной виллы на Филиппинах.

Томас Тухель возглавил «Челси» в январе после увольнения из «ПСЖ». На «Стэмфорд Бридж» он сменил Фрэнка Лэмпарда.

Спустя 4 месяца немецкий коуч привел лондонцев к победе в Лиге чемпионов. А в августе добавил еще один трофей – Суперкубок УЕФА.

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