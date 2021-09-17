Перед увольнением из «ПСЖ» немецкий тренер Томас Тухель спас жизнь сыну добработницы, а после подарил виллу на Филлипинах.
Трогательную историю в твиттере рассказал редактор Canal Supporters Николя Орту. Летом 2018 года после переезда во Францию семья Тухеля наняла домработницу филиппинского происхождения. Женщина много трудилась и часто работала сверхурочно. Со временем Тухель и его супруга сблизились с горничной и узнали, почему женщина отдает дому коуча «ПСЖ» так много сил и времени – она пытается накопить достаточно денег, чтобы профинансировать дорогостоящую операцию на сердце для сына.
Чемпионат Англии
«Челси» удержал ничью после удаления. Заявка на титул?
Услышав об этом, Тухель без колебаний выписал женщине чек и покрыл все медицинские расходы вместе с операцией. Однако этим великодушие немца не ограничилось. Незадолго до отставки из «ПСЖ» Тухель спросил у горничной, о чем она мечтает. Женщина призналась, что однажды хотела бы вернуться на Филиппины и построить там дом, чтобы провести старость в кругу семьи. И перед отъездом в Лондон немец порадовал домработницу неожиданным прощальным подарком – сделал ее обладательницей роскошной виллы на Филиппинах.
- Томас Тухель возглавил «Челси» в январе после увольнения из «ПСЖ». На «Стэмфорд Бридж» он сменил Фрэнка Лэмпарда.
- Спустя 4 месяца немецкий коуч привел лондонцев к победе в Лиге чемпионов. А в августе добавил еще один трофей – Суперкубок УЕФА.
Суперкубок Европы
«Вильярреал» надломил «Челси». Тухель спас титул заменами
Суперкубок Европы
«Челси» выдал мощную защиту в ЛЧ. Как ее улучшил Тухель