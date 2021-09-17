Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал, как, по его мнению, приход нападающего Криштиану Роналду повлияет на «Манчестер Юнайтед».

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«Всем понятна эйфория от возвращения Роналду на «Олд Траффорд», но видится, что он создаст для Сульшера столько же проблем, сколько и решит. Может оказаться, что Роналду – более удачное приобретение для АПЛ, чем для «Манчестер Юнайтед».

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Самый важный вопрос для «МЮ» заключается в том, сможет ли клуб с Роналду в составе стать командой, способной бороться за победу в АПЛ и Лиге чемпионов. Мне кажется, нет, хоть они и победили в трех из пяти стартовых игр. Способность Роналду в одиночку выигрывать матчи точно сделает «МЮ» сильнее, но не превратит разом в команду, которая выиграет титул.

Роналду вряд ли добавит их игре стиля, которого «Юнайтед» все еще не хватает», – цитирует Каррагера The Telegraph

«Манчестер Юнайтед» после четырех матчей лидирует в чемпионате Англии, набрав 10 очков.

В матче-камбэке против «Ньюкасла» Роналду оформил дубль.

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