Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал, как, по его мнению, приход нападающего Криштиану Роналду повлияет на «Манчестер Юнайтед».
«Всем понятна эйфория от возвращения Роналду на «Олд Траффорд», но видится, что он создаст для Сульшера столько же проблем, сколько и решит. Может оказаться, что Роналду – более удачное приобретение для АПЛ, чем для «Манчестер Юнайтед».
Чемпионат Англии
Роналду сменил особняк из-за блеяния овец
Самый важный вопрос для «МЮ» заключается в том, сможет ли клуб с Роналду в составе стать командой, способной бороться за победу в АПЛ и Лиге чемпионов. Мне кажется, нет, хоть они и победили в трех из пяти стартовых игр. Способность Роналду в одиночку выигрывать матчи точно сделает «МЮ» сильнее, но не превратит разом в команду, которая выиграет титул.
Роналду вряд ли добавит их игре стиля, которого «Юнайтед» все еще не хватает», – цитирует Каррагера The Telegraph.
- «Манчестер Юнайтед» после четырех матчей лидирует в чемпионате Англии, набрав 10 очков.
- В матче-камбэке против «Ньюкасла» Роналду оформил дубль.
Футбол
Месси и Криш получают зп в крипте. Клубы сделали 30 млн из воздуха
Лига чемпионов УЕФА
Прошедшее окно – одно из лучших. Вот еще 5 кандидатов