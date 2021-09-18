Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может перейти в «Барселону».
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Каталонский клуб рассмотрит возможность аренды футболиста сборной Англии в зимнее трансферное окно. «Барселона» готова предложить Стерлингу значительное увеличение игрового времени, сообщает Sport.es.
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  • В нынешнем сезоне Стерлинг провел в составе «Сити» 5 матчей и не отличился результативными действиями.
  • Контракт Рахима с английским клубом рассчитан до лета 2023 года.
«Манчестер Сити» решил продать нападающего Рахима Стерлинга
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