Бывший нападающий «Ливерпуля» Энди Кэрролл рассказал о поиске новой команды и ожиданиях его детей от нового клуба. Летом 2021-го Кэрролл покинул «Ньюкасл» и не нашел нового места работы.

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«Мои дети все еще думают, что я собираюсь подписать контракт с «Манчестер Сити» или «Барселоной», но мы все знаем, что этого не случится. Они все время подталкивают меня найти клуб, и это то, что я хочу. Я хочу играть перед своей семьей и побеждать. Моя воля и страсть нисколько не уменьшились», – приводит слова Кэррола The Athletic

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За «Ливерпуль» Кэрролл выступал с 2011 по 2013 год. 32-летний англичанин провел за мерсисайдцев 58 матчей, забил 11 мячей и сделал 6 ассистов.

В составе сборной Англии Кэрролл сыграл 9 встреч и забил 2 мяча.

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