Из топовой и желанной звезды чемпионата мира Хамес Родригес плавно превратился в никому не нужного середняка. Колумбиец числится в «Эвертоне», но не играет даже во второй команде Ливерпуля.

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Полузащитник действительно мощно стрельнул на ЧМ-2014 – в Бразилии он стал лучшим бомбардиром с шестью голами. Без пропущенного мяча от Хамеса с поля не ушел ни один соперник сборной Колумбии, даже хозяева чемпионата, которым колумбийцы проиграли в четвертьфинале. Родригес тут же привлек внимание топ-клубов и отправился в «Реал» к Карло Анчелотти – итальянец стал самым важным тренером в жизни футболиста.

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Карло и Хамес проработали вместе в «Реале» всего один сезон. Тогда мадридцы провалились везде: уступили гонку в Ла Лиге «Барсе», оставшись без золота третий год подряд, и отлетели в полуфинале ЛЧ от «Ювентуса». Зато Хамес здорово помогал «Мадриду»: в 46 матчах он забил 17 мячей и сделал 18 ассистов. Неплохо для дебютного сезона, а могло быть и лучше, если бы не мелкие повреждения. Но после слабого сезона Анчелотти покинул «Реал», а вместе с ним куда-то делся прежний Хамес.

Карло Анчелотти, Хамес Родригес Фото: Getty Images

Колумбиец получал больше травм и меньше игрового времени при Рафаэле Бенитесе. В декабре 2015-го в медиа обсуждали истерику футболиста. Sport.es писал, что Родригес обвинил Бенитеса в неуважении. Позже тот период вспомнил легенда сборной Колумбии Карлос Вальдеррама: «Хамес не играл при Бенитесе не потому, что он толстый или недостаточно ответственный парень. Он не играл просто потому, что не нравился Рафаэлю».

Назначение Анчелотти в «Баварию» и аренда Хамеса в Мюнхен выглядели удачным вариантом оживить карьеру, но Карло уволили из немецкого клуба после погрома от «ПСЖ» в Лиге чемпионов (0:3). С момента дебюта Родригеса за «Баварию» до увольнения итальянца прошло чуть меньше трех недель. Хамес снова оказался не нужен сменщику Карло, в «Баварии» им оказался Юпп Хайнкес, а затем Нико Ковач.

Пока колумбиец старался привлечь внимание тренеров «Баварии», Анчелотти съездил на неудачную шабашку в «Наполи». Карло взял серебро Серии А в сезоне-2018/19, а в следующем году тренера уволили после разгромной победы над «Генком» в ЛЧ. Звучит противоречиво, но в Серии А все было плохо – команда шла седьмой. Долго без работы коуч не сидел: уже через 12 дней он фоткался с шарфом «Эвертона».

Карло принял команду на 12-м месте и финишировал ровно там же. К новому сезону ливерпульский клуб основательно закупился, а главной сделкой стал Хамес, который перешел в «Эвертон» как свободный агент. Колумбиец, похоже, готов идти к Анчелотти даже в Серию Б. Из-за множества травм и коронавируса Родригес пропустил много матчей и к концу сезона-2019/20 наковырял лишь 6+9 в 26 играх. А когда Анчелотти провалил второй сезон подряд и сбежал в «Реал», мерсисайдцев возглавил Рафа Бенитес – с ним у Хамеса уже были проблемы в «Реале». Чуда не случилось – теперь Родригес не нужен даже в «Эвертоне». Liverpool Echo пишет, что Бенитес не планирует использовать футболиста, и он может уйти в случае хорошего предложения.

Одно такое «Эвертону» уже поступало – звезду ЧМ-2014 хотел «Истанбул Башакшехир». «Ириски» были готовы отпустить Хамеса, но переход в турецкий клуб не входил в его планы. Это подтвердил представитель «Истанбула». По его словам, клуб договорился с «Эвертоном», но не смог убедить Родригеса. В начале августа инсайдер Николо Скира также сообщал, что «Эвертон» предлагал колумбийца «Милану» и «Атлетико», но пока Хамес остается игроком мерсисайдцев.

Хамес Родригес Фото: Getty Images

В нынешнем сезоне Родригес пока не провел за «Эвертон» ни одной игры. Полузащитнику уже настолько не интересен футбол, что он не в курсе календаря команды, о чем открыто заявил во время прямого эфира на Twitch. «Я даже не знаю, с кем играет «Эвертон» в ближайшие выходные. Подскажите, пожалуйста. Думаю, это выезд, потому что последний матч был дома. А, против «Лидса» в гостях, против Бьелсы – сложный матч. Посмотрим, как будет, надеюсь на победу», – говорил Хамес.

Колумбиец перестал заморачиваться о футболе и тренировках. Посреди сезона он постит фото на яхте и курит вейп. Даже отбрасывая отношение Хамеса, Рафа имеет полное право не ставить его в состав: на старте АПЛ у «Эвертона» все хорошо. Но что делать игроку еще минимум полгода? Возможно, стоит договориться с руководством «Эвертона» о разрыве контракта и найти клуб за пределами Европы: трансферные окна еще открыты в не самых слабых чемпионатах Мексики и Аргентины, а также Коста-Рики, где футболисту так нравится расслабляться с электронной сигаретой в зубах. Ясно одно: Хамесу нужно найти команду, никак не связанную с Анчелотти. Хотя вряд ли Карло еще раз потребуются услуги деградирующего колумбийца.

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