Нападающий «Бирмингем Сити» Трой Дини пошутил по поводу здорового питания Криштиану Роналду. Дини отреагировал на слова вратаря «МЮ» Ли Гранта – голкипер рассказал, что его одноклубники отказались есть десерт в отеле накануне дебюта Криша. Они увидели, как Роналду ест киноа и авокадо, и решили последовать его совету по здоровому питанию.
«Я бы и лошадиное дерьмо съел, если бы увидел, что перед игрой это делает Криштиану!» – приводит слова Дини The Sun.
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- После перехода в «МЮ» Роналду провел за клуб 2 матча, забил 2 мяча и сделал 3 ассиста.
- Криштиану выступал за «красных дьяволов» с 2003-го по 2009-й.
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