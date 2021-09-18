«Манчестер Сити» вновь потерял очки в АПЛ-2021/22. После поражения от «Тоттенхэма» команда Пепа Гвардиолы выбила три победы подряд, но 18 сентября закрыла огненный матч с «Саутгемптоном» вничью – 0:0.
Ключевой момент игры произошел на 64-й минуте. Сначала Кайл Уокер обрезал пас в среднюю линию. «Саутгемптон» быстро доставил мяч форварду Адаму Армстронгу, который ускользнул от защитника и выбежал навстречу Эдерсону. Тут его нагнал второй номер: вытянул ногу и не позволил ударить.
Судья Джонатан Мосс тут же ткнул на точку, но спустя минуту на него вышел ВАР. Ассистенты позвали арбитра к монитору – тот изменил решение. Уокер остался без красной, а игроки «Саутгемптона» – в бешенстве.
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Фол Уокера казался очевидным, но повтор показал: у Мосса были причины отменить пенальти. Дело в том, когда Кайл вытянул ногу перед Армстронгом. К моменту выпада от защитника «Сити» Адам уже начал скользить по газону. Страйкер «Саутгемптона» пролетел мимо мяча до контакта с соперником.
Армстронг теряет равновесие до контакта с Уокером
Фото: Other Agency
Технически Армстронг подкосил Уокера – Мосс отменил пенальти
Фото: Other Agency
Видимо, Мосс посчитал: раз в момент контакта Армстронг не мог пробить по воротам, Уокер не фолил. Технически все произошло наоборот: форвард гостей подкосил оппонента, который вытянул перед ним ногу.
«Эпизод получился сложным. Обычно такие моменты считывают в пользу нападающих. Предвещаю споры», – заявил эксперт BBC и бывший форвард «Вест Хэма» Карлтон Коул. Участник момента Армстронг выступил нерешительно: «На мой взгляд, пенальти был, но ВАР оценивает игру лучше нас». Немного резче эпизод прокомментировал Гари Линекер: «Невероятное решение от ВАР. Красная Уокеру стала бы двойным наказанием и ошибкой, но отмена пенальти удивила».
Впрочем, оправдание Уокера оказалось редким источником позитива для «Сити». Игроки Гвардиолы не могли пробить в створ «Саутгемптона» до 90-й минуты. В компенсированное время ВАР отменил мяч в ворота Алекса Маккарти – все из-за офсайда Рахима Стерлинга.
Теперь «Манчестер Сити» отстает от «Ливерпуля» на три очка. В воскресенье обогнать чемпионов смогут «МЮ» и «Челси».
ВЕРНО ЛИ МОСС ОТМЕНИЛ ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА «МАНЧЕСТЕР СИТИ»?
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