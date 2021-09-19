«Манчестер Юнайтед» планирует устроить чистку состава в зимнее трансферное окно – манкунианцы избавятся сразу от семи футболистов основной команды.
Среди тех, кого могут продать, – Донни ван де Бек, Джесси Лингард, Фил Джонс и Эрик Байи. Шансы уйти также есть у Антони Марсьяля, Диого Далота и Алекса Теллеса. Благодаря распродаже Уле-Гуннар Сульшер надеется разгрузить бюджет и найти средства для новых трансферов, сообщает The Sun.
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- В летнее трансферное окно «МЮ» подписал Криштиану Роналду, Джейдона Санчо, Рафаэля Варана и Тома Хитона.
- После четырех матчей в АПЛ манкунианцы идут на третьем месте с 10 баллами.
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