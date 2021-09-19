Бывший футбольный арбитр Марк Клаттенбург раскритиковал главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа. По словам Клаттенбурга, у Клопп проблемы с принятием поражения.

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«Блестящий тренер, но не умеет проигрывать. Впервые я встретился с ним в апреле 2014 года. Его дортмундская «Боруссия» проиграла «Реалу» со счетом 0:3 в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. После игры я вышел из раздевалки, и защитник «Реала» Марсело с женой попросили сфотографироваться. Это была личная фотография на их телефон, поэтому я сказал, что да, без проблем. Клопп прошел мимо как раз в тот момент, когда делалась фотография. «О, так вот почему мы проиграли, не так ли?» – сказал он. Его тон был не ироничным или дружелюбным, а язвительным.

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«Вам повезло, что вы проиграли всего со счетом 0:3», – сказал я. Тот факт, что мы были в Мадриде, вероятно, дал мне немного бравады, чтобы ответить. Меня раздражало, когда тренеры не могут проиграть достойно. Клопп никогда не умел проигрывать. Когда он выигрывал, он был счастлив, он был веселым. Когда дела шли не так, как надо, он начинал раздражаться», – приводит слова Клаттенбурга Daily Mail

В ответном матче «Боруссия» победила со счетом 2:0, но вылетела из плей-офф.

«Реал» дошел до финала розыгрыша сезона-2013/14, где одолел «Атлетико» 4:1 в дополнительное время и оформил знаменитую десиму.

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