Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сравнял счет на 35-й минуте матча 5-го тура АПЛ против «Вест Хэма».
Гол в ворота «молотобойцев» позволил португальцу установить уникальное достижение. Лондонский стадион «Вест Хэма» стал 66-й европейской ареной, на которой забивал Криш в рамках чемпионата. До Роналду лидером по этому показателю был Златан Ибрагимович, который забивал на 64-х разных стадионах.
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- Роналду забивает в каждом матче после возвращения в «МЮ» – португалец настрелял уже 4 гола в 3 играх.
- В первом тайме Криш пробил по воротам в два раза чаще, чем все игроки «Вест Хэма» вместе взятые.
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