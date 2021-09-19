Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сравнял счет на 35-й минуте матча 5-го тура АПЛ против «Вест Хэма».

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Гол в ворота «молотобойцев» позволил португальцу установить уникальное достижение. Лондонский стадион «Вест Хэма» стал 66-й европейской ареной, на которой забивал Криш в рамках чемпионата. До Роналду лидером по этому показателю был Златан Ибрагимович, который забивал на 64-х разных стадионах.

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Роналду забивает в каждом матче после возвращения в «МЮ» – португалец настрелял уже 4 гола в 3 играх.

В первом тайме Криш пробил по воротам в два раза чаще, чем все игроки «Вест Хэма» вместе взятые.

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