5 октября 2014 года Давид де Хеа спас «МЮ», когда вытащил пенальти в конце первого тайма. Неизвестно как бы развернулась игра во второй 45-минутке, в которой по итогу «Манчестер Юнайтед» взял три очка у «Эвертона». Спустя 7 лет Де Хеа наконец-то снова выручил «красных дьяволов, когда отбил удар с 11 метров от Нобла на последних минутах встречи с «Вест Хэмом». Все как и тогда – счет 2:1 и возможная ничья, если бы не сэйв испанца. Между этими матчами 6 сезонов, но ни в одном из них Де Хеа не парировал пенальти.

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Давид де Хеа Фото: Getty Images

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Сегодня 30-летний вратарь – герой. Но еще три месяца назад казалось, что вернуться на прежний уровень и зажечь, как в первые сезоны на «Олд Траффорд», ему уже не суждено. В мае Де Хеа не реализовал решающий пенальти в финале Лиги Европы с «Вильярреалом» (так вышло, что вратари били последними), после чего редкая летняя трансферная подборка слухов и фактов обходилась без его фамилии. Вратарь отправился на Евро-2020, где не сыграл ни минуты – после такого провального сезона казалось, что с амбициозным «МЮ» ему теперь точно не по пути.

Давиду повезло, что за него вступился главный тренер «дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер: «Я не слепой. В последнее время я видел много статей, в которых люди то и дело списывали Давида со счетов. Он остается лучшим вратарем. У него сейчас сложный период, связанный с рождением ребенка, мы это понимаем. Я не сомневаюсь, что Де Хеа вновь вернется на вершину». Испанец почувствовал заботу Сульшера и ради возможности побороться за роль первого номера «Манчестер Юнайтед» досрочно вышел из отпуска. Похоже, такой подход помогает и дело не только в отраженном пенальти.

«В голове у меня была только одна мысль: «Нужно отразить удар», – так Де Хеа прокомментировал спасение в концовке матча с «молотобойцами». В самом начале матча Давиду дико не повезло, ведь после удара Бенрахма мяч угодил в защитников «Ман Юнайтед», после чего срикошетил в ворота. Испанский голкипер уже метнулся в угол, но мяч изменил направление в последнюю секунду. «МЮ» пришлось отыгрываться, но разве им привыкать? У команды Сульшера 35 отыгранных очков в сезоне-2020/21.

Еще один немаловажный фактор спасения Де Хеа в компенсированное время – Роналду. Португалец провел очередной выдающийся матч и отметился не только в воротах «Вест Хэма», но и дико вкалывал в обороне. Две недели назад все были уверены, что КриРо станет обузой для «МЮ», ведь на него должна играть команда, а не он на нее. Пока у Криштиану четыре гола в трех матчах после камбэка на «Олд Траффорд». Именно Роналду подсказал Давиду направление удара Нобла – с 2016 года пенальтист «молотков» реализовал 10 подряд ударов с точки в АПЛ, но теперь серия прервалась.

Трудно придумать для «Юнайтед» матч с более счастливым концом в нынешних обстоятельствах. Ведь помимо Де Хеа еще одну такую необходимую сатисфакцию получил другой изгой – Джесси Лингард. Перед матчем The Sun опубликовал информацию, что зимой «Ман Юнайтед» расстанется с рядом игроков, среди которых есть и Джесси. Англичанин ответил на это голом в ворота «Вест Хэма», который не стал праздновать – весной Джесси зажигал за «молотобойцев» на правах аренды. Гол Лингарда стал не только победным, но и принес необычное достижение в копилку игрока сборной Англии – он стал 47-м футболистом, который забивал как за «Вест Хэм», так и против него.

Помните историю про первую речь Роналду в команде? Когда Криш вернулся в «Юнайтед», он обмолвился на командном ужине, что вернет клубу менталитет победителей. Это видно по тому, как Криштиану бьется за каждый мяч, так как его не устраивает даже ничья, не говоря уже про поражение. Криш доказал – он способен прокачать не только свою мотивацию, но и других игроков «Юнайтед», чтобы наконец побороться за чемпионство.

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