Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поиздевался над фанатом «Вест Хэма» после матча пятого тура АПЛ.

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Когда Погба уходил в подтрибунное помещение, болельщики лондонского клуба принялись звать француза. Погба развел руки в стороны и заулыбался. «Закрой свой гребаный рот!» – крикнул в ответ один из фанов. В ответ Погба подошел к самому дерзкому поклоннику «молотобойцев» ближе, раскрыл рот пошире и посмотрел ему прямо в глаза.

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