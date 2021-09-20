Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поиздевался над фанатом «Вест Хэма» после матча пятого тура АПЛ.
Когда Погба уходил в подтрибунное помещение, болельщики лондонского клуба принялись звать француза. Погба развел руки в стороны и заулыбался. «Закрой свой гребаный рот!» – крикнул в ответ один из фанов. В ответ Погба подошел к самому дерзкому поклоннику «молотобойцев» ближе, раскрыл рот пошире и посмотрел ему прямо в глаза.
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