К тому времени Роналду провел на профессиональном уровне лишь один полный сезон и впечатлил сэра Алекса Фергюсона в товарищеском матче «Спортинга» против «Юнайтед». Шотландец не отдал вундеркинда в аренду, хотя до трансформации юного Криша в голевую машину оставалось несколько лет. Вингер набирался опыта у ветеранов и закалялся благодаря жестким подкатам британских дуболомов, но перед сезоном-2003/04 руководство «МЮ» делало основную ставку не на Роналду, а на другого новичка – Жозе Клеберсона. О переходе двух футболистов объявили одновременно, однако именно бразильский полузащитник считался более надежным вариантом.

За год до трансфера из родного «Атлетико Паранаэнсе» Клеберсон помог сборной выиграть чемпионат мира. Цепкий бокс-ту-бокс начал турнир в запасе, но впечатлил главного тренера Луиса Фелипе Сколари и вышел с первых минут в четвертьфинале против англичан. Бразилия прошла дальше благодаря голу Роналдиньо, но Клеберсон наглухо закрыл Пола Скоулза и впервые привлек внимание клубов Премьер-лиги. В решающих встречах против Турции и Германии его место в старте уже не вызывало сомнений – после триумфа коуч признался, что включил Клеберсона в состав даже раньше Роналдо. Маленький юркий хавбек одинаково эффектно отбирал мяч у оппонента и заряжал из-за штрафной. В финале с немцами он полностью превзошел Дитмара Хаманна – после такого успеха трансфер в Европу казался очевидным вариантом.

Клеберсон и Мирослав Клозе, финал ЧМ-2002 Фото: Getty Images

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Несмотря на интерес «Барселоны» и «Лидса» летом 2002-го, Клеберсон задержался в Бразилии еще на сезон – решил подождать, пока его девушке исполнится 16, чтобы жениться до переезда. На следующий год ситуация изменилась – на связь с игроком вышел «Манчестер Юнайтед». После ухода Бекхэма клуб Фергюсона нацелился на Роналдиньо, и некоторые считали, что трансфер соотечественника – попытка задобрить улыбчивого волшебника из «ПСЖ». Однако мало кто из журналистов и болельщиков в то время сомневался, что Клеберсон хорош сам по себе и не будет лишь приложением к Ронни.

«Мной интересовались «Лидс» и «Ман Юнайтед», – вспоминал Жозе много лет спустя. – Когда слухи о «Манчестере» подтвердились, я находился со сборной. Мы обсуждали будущее с Роналдиньо, и он сказал: «Они хотят подписать нас обоих». Я ответил: «Отлично, тогда поехали!» Я очень радовался, что мы будем играть вместе. После возвращения в Бразилию я продолжил переговоры с «Манчестером», но Ронни обманул меня и отправился в «Барселону». Из-за него я оказался один в Англии». Парадоксальным образом решение Бекхэма перейти в «Реал» запустило череду событий, которые повлияли на судьбу Клеберсона: недавно избранный президент «Барсы» Жоан Лапорта отчаянно пытался заполучить суперзвезду, чтобы конкурировать с мадридцами не только на поле, но и по статусу. Роналдиньо оказался подходящим вариантом, а в «Манчестере» сделали ставку на Криштиану.

Клеберсон приехал на «Олд Траффорд» за 8,6 миллионов евро и оказался первым бразильцем в истории клуба. Несмотря на экзотическую национальность, фанаты считали 24-летнего чемпиона мира будущим наследником Роя Кина – по стилю новичок соответствовал именно легендарному капитану. Фергюсон надеялся, что Клеберсон заменит провалившегося в «МЮ» Верона и составит связку с брутальным ирландцем: «Он молодой и физически крепкий полузащитник, способен закрыть несколько позиций. Мы отпустили Верона, когда узнали, что к нам перейдет Клеберсон. Это показывает, насколько высоко мы его оцениваем».

Сэр Алекс наметил масштабную перестройку возрастного состава, который почти не менялся с победной ЛЧ-1999. Клеберсону отводили роль одного из лидеров нового «МЮ» – наряду с Роналду, Давидом Беллионом и Эриком Джемба-Джемба. Трансферная кампания казалась удачной, но на самом деле ни один из новичков не позволил «красным дьяволам» конкурировать с новым проектом Романа Абрамовича в «Челси» и мощнейшим «Арсеналом» Венгера.

Энтузиазм болельщиков и Ферги не оправдался: никогда не выступавший в Европе Клеберсон оказался не готов к скоростям Премьер-лиги. В первых турах он даже не попал в заявку, в третьем слабо дебютировал против «Вулверхэмптона», а в четвертом вывихнул плечо и выбыл на два месяца. Символично, что после травмы Жозе заменил именно Роналду – амбициозный тинейджер адаптировался к английскому футболу намного быстрее титулованного бразильца.

Клеберсон, Даррен Флетчер и Криштиану Роналду, 2003 год Фото: Getty Images

После восстановления Клеберсон ненадолго вспыхнул: забил «Блэкберну» и «Эвертону», оформил три ассиста в матчах против «Астон Виллы» и «Манчестер Сити». Однако у полузащитника никак не получалось поддерживать высокий уровень хотя бы на протяжении нескольких недель. Его раздражали задания Фергюсона: в паре с Кином не было возможности выдергиваться вперед, а на фланге не хватало силы и скорости. Конкуренция со Скоулзом, Форчуном, Джемба-Джемба, Филом Невиллом и Дарреном Флетчером давила на Клеберсона. Он чувствовал себя комфортнее всего в связке со всегда готовым подстраховать Ники Баттом, но тренер редко выпускал их вместе.

Во второй части сезона бразилец совсем приуныл: «МЮ» так и не навязал борьбу «Арсеналу» с «Челси», внимание болельщиков переключилось на Роналду, а Ферги не включил Клеберсона в состав на победный финал Кубка Англии против «Миллуолла». Мелкие травмы и чужая культура усилили ощущение безнадеги. «Кин часто кричал на Клеберсона, который обычно молчал и только улыбался, – рассказал Джемба-Джемба. – Помню, Рой говорил ему: «Проснись, здесь тебе не Копакабана! Беги за мячом». Жозе пришел в себя, только когда снова оказался в составе сборной на Кубке Америки летом 2004-го. Карлос Алберто Паррейра доверял Клеберсону не меньше, чем Сколари, и не оспаривал его место в старте, а бразильцы выиграли очередной трофей – в финале по пенальти обыграли Аргентину.

Успех мог бы вдохновить полузащитника, если бы не очередное повреждение – на этот раз проблемы с коленом помешали нормально подготовиться к сезону и сыграть в первых турах. После выздоровления клубный спад Клеберсона продолжился. Несколько слабых выступлений привели бразильца на лавку, тот полностью смирился с ситуацией и довольствовался выходами во второстепенных турнирах. После сезона без трофеев терпение Ферги закончилось – Жозе и Джемба-Джемба выставили на трансфер. «Бешикташ» предложил за чемпиона мира всего 2,6 миллиона, но «Юнайтед» все равно с радостью отпустил несостоявшегося сменщика Кина. За два сезона тот провел всего 30 матчей.

Клеберсон в конце сезона-2004/05 Фото: Getty Images

С тех пор карьера Клеберсона развивалась по наклонной: после «Бешикташа» он выступал за «Фламенго» и «Атлетико Паранаэнсе», а завершил карьеру в 2016-м, после трех лет в США. Кошмар в «МЮ» отбил у бразильца желание выступать на топ-уровне – в Америке он чувствовал себя намного комфортнее, чем в Европе. Команда Фергюсона после продажи середняков наконец преобразилась. Флетчер, Кэррик и Скоулз цементировали центр, а Руни и Роналду терзали оборону соперников.

Несмотря на разочаровывающий отрезок в Премьер-лиге, Клеберсон не обиделся на «Юнайтед» и не винил бывших одноклубников в провале. «Наши игроки выросли в Премьер-лиге и отлично представляли ее особенности, – объяснил полузащитник. – Мы с Джемба-Джемба мечтали достичь такого уровня. Они вели себя с нами очень терпеливо, подбадривали, пытались помочь. Однако их уровень оказался слишком хорош для нас».

Райан Гиггз и Клеберсон, 2004 год Фото: Getty Images

С одной стороны, Клеберсон застал в «МЮ» сложный период. Прежние звезды старели, журналисты критиковали Фергюсона, состав раздулся из-за воспитанников и новичков, но молодое поколение оказалось не готово к борьбе за главные трофеи. С другой бразилец – типичный пример футболиста одного турнира, который сверкнул на ЧМ, а затем расслабился и растерял сильные качества. На «Олд Траффорд» от Клеберсона ждали выступлений уровня Кина и Скоулза, но 16 лет спустя его история в Англии не вызывает у болельщиков ни ностальгии, ни гордости.

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