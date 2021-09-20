Туристический агент три года обманывала нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Женщина нанесла Кришу финансовый ущерб на сумму 288 тысяч евро

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53-летняя мошенница списала с карты футболиста деньги за 200 путешествий, которые Рон не совершал. Португалец передал агенту данные банковской карты, чем воспользовалась мошенница. Помимо Криша, она также развела Нани, Мануэла Фернандеша и агента Жорже Мендеша. Женщину признали виновной в преступлениях в 2017 году. Четыре года она находится под стражей и возвращает пострадавшим деньги, сообщает Marca со ссылкой на португальскую газету Jornal de Noticias.

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После перехода в «МЮ» Роналду провел за клуб 3 матча, забил 3 мяча и сделал 3 ассиста.

Криштиану выступал за «красных дьяволов» с 2003-го по 2009-й.

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