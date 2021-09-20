«Челси» организует для лондонских клубов семинар, посвященный обсуждению проблем болельщиков нетрадиционной сексуальной ориентации.
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Мероприятие пройдет на «Стэмфорд Бридж» 4 октября. Как сообщает официальный сайт «синих», семинар будет состоять из трех сессий, на которых обсудят три основных вопроса:
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– Что можно сделать, чтобы лучше поддержать фан-группы ЛГБТК+?
– Каким образом группы фанатов ЛГБТК+ могут продолжать диверсифицироваться?
– Что делается для решения проблемы гомофобной и трансфобной ненависти?
  • В семинаре примут участие «Арсенал», «Брентфорд», «Кристал Пэлас», «Фулхэм», «Миллуолл», «КПР», «Тоттенхэм», «Уотфорд» и «Вест Хэм», а также представители ФА и Премьер-лиги. Мероприятие также посетят члены фан-групп ЛГБТК+, в том числе Chelsea Pride.
  • Следующий матч «Челси» состоится 22 сентября против «Астон Виллы» в Кубке английской Лиги.
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