«Челси» организует для лондонских клубов семинар, посвященный обсуждению проблем болельщиков нетрадиционной сексуальной ориентации.

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом.

Мероприятие пройдет на «Стэмфорд Бридж» 4 октября. Как сообщает официальный сайт «синих», семинар будет состоять из трех сессий, на которых обсудят три основных вопроса:

Лига чемпионов УЕФА Вратарь «Челси» пропустил матч АПЛ из-за столкновения с Дзюбой 2 ЧАСА НАЗАД

– Что можно сделать, чтобы лучше поддержать фан-группы ЛГБТК+?

– Каким образом группы фанатов ЛГБТК+ могут продолжать диверсифицироваться?

– Что делается для решения проблемы гомофобной и трансфобной ненависти?

В семинаре примут участие «Арсенал», «Брентфорд», «Кристал Пэлас», «Фулхэм», «Миллуолл», «КПР», «Тоттенхэм», «Уотфорд» и «Вест Хэм», а также представители ФА и Премьер-лиги. Мероприятие также посетят члены фан-групп ЛГБТК+, в том числе Chelsea Pride.

Следующий матч «Челси» состоится 22 сентября против «Астон Виллы» в Кубке английской Лиги.

Чемпионат Англии Тухель спас жизнь сыну домработницы и подарил виллу на Филиппинах 17/09/2021 В 10:15