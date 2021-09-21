Защитник «Челси» Маркос Алонсо рассказал, что несмотря на то, что он выступает против расизма, больше не будет преклонять колено перед матчами.
«Я всецело против расизма и любых видов дискриминации, но считаю достаточным просто указать пальцем на значок, на котором написано: «Нет места расизму», как это делают футболисты и другие спортсмены в разных странах. Я собираюсь делать так и, конечно, четко обозначать свою позицию. Я против расизма и уважаю всех.
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Связано ли это решение с политикой? Не знаю, я просто предпочитаю делать так. Это мой способ рассказать о своих убеждениях. Возможно, дело в том, что этот жест теряет свою силу, поэтому я хочу заявлять о проблеме по-другому. Я безоговорочно поддерживаю борьбу с расизмом», – цитирует слова Алонсо Sky Sport.
- Маркос Алонсо выступает за «Челси» с 2016 года.
- После пяти матчей чемпионата Англии «Челси» идет вторым с 13 очками, уступая «Ливерпулю» лишь по разнице забитых и пропущенных мячей.
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