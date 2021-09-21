Криштиану Роналду чуть не расстроил болельщиков «МЮ» переходом «Ман Сити», а мог расстроить болельщиков «Реала» трансфером в «Атлетико».
Услуги португальца были предложены «индейцам» в последний месяц трансферного окна, но с условием, что переговоры начнутся до 15 августа, когда переход был бы затруднен по ряду причин.
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На тот момент «Ювентус» все еще хотел найти способ сохранить Криша, а «Атлетико» изо всех сил пытался разобраться с фондом заработной платы. Как выяснилось позже, они уже подписали Антуана Гризманна, но смогли заключить сделку только потому, что Сауль Ньигес очень поздно ушел в «Челси». Без его ухода ничего не сложилось бы.
Роналду же в последние дни августа окончательно решил покинуть «Ювентус» и быстро заключил сделку с «Манчестер Юнайтед», сообщает Diario Sport.
- С момента камбэка Криштиану забил четыре мяча в трех играх за «Манчестер Юнайтед».
- До трансфера в «Юнайтед» рассматривался вариант с «Манчестер Сити».
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