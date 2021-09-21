Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду нарушил устную договоренность с «Ювентусом», которую заключил его агент Жорже Мендеш при трансфере игрока.

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Представитель Криштиану сообщил руководству «Ювентуса» о желании Криштиану сменить клуб, на что в «Ювентусе» ответили, что готовы к переговорам, но сделку нужно закрыть до 15 августа, сообщает Carrusel Confidential . В «Турине» предполагали, что после указанной даты найти замену для Роналду будет крайне сложно, и потому пытались обезопаситься от такой ситуации.

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15-го числа в «Юве» решили, что отсутствие сообщений со стороны Рона означает, что он останется в Италии еще на сезон. С официальными заявлениями по этому поводу выступили и руководители клуба, и тренер Массимилиано Аллегри, однако трансфер Роналду в «Манчестер Юнайтед» случился 27 августа, в конце трансферного окна. «Ювентус» не придумал план Б, а потому экстренно подписал Мойзе Кина из «Эвертона».

После перехода в «МЮ» Роналду провел за клуб 3 матча и забил 4 мяча.

Криштиану выступал за «красных дьяволов» с 2003-го по 2009-й.

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