Криштиану Роналду – главный селебрити футбольного мира и обладатель эго, с размером которого может соперничать только самомнение одного шведского нападающего из «Милана». Кришу 36 лет, и чем старше он становится, тем сильнее растет его авторитет в собственных глазах. Португалец не раз давал понять, что везде хочет быть главным, а команда должна подстраиваться под его сильные качества.

Особенно ярко Рон подсветил ЧСВ в финале Евро-2016. Тогда форвард сборной Португалии сломался и покинул поле в первом тайме, но не оставил партнеров без поддержки. Ковыляющий Криш всю игру мелькал в технической зоне вместе с тренером Фернанду Сантушем, размахивал руками и орал подсказки футболистам.

Фернанду Сантуш, Криштиану Роналду (Португалия, финал Евро-2016) Фото: Getty Images

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Вряд ли коуч стерпел такое от любого другого спортсмена, но в случае с КриРо не было никаких разговоров о подрыве авторитета, нахождении у бровки вопреки правилам и подобном. Роналду – икона, поэтому историю из победного для португальцев матча обычно подают в позитивном для игрока свете.

Странно думать, что у Сантуша не возникло с этим проблем или хотя бы задних мыслей о поведении селеба. Но специалисту на тот момент был уже 61 год, и выходки молодых действительно могут не заботить его так, как задевали бы раньше. Другое дело – Уле-Гуннар Сульшер в «Манчестер Юнайтед». В матче против «Янг Бойз» в Лиге Европы норвежец убрал Рона с поля, и Криш повторил перфоманс пятилетней давности.

После игры со швейцарцами по соцсетям разлетелось фото Роналду, стоящего бок о бок с тренером и активно жестикулирующего в сторону поля. Легенда «МЮ» Рио Фердинанд упрекнул Сульшера в недостатке командной дисциплины и потакании звездному португальцу, но коуч отбрил обвинения: «Иногда Рио комментирует то, о чем понятия не имеет. Реф должен был показать желтую за фол на Матиче. Бруну и Криштиану очень соревновательные парни, поэтому они моментально вскочили. Оба высказали судье претензии, а затем сели обратно».

Уле-Гуннар не мог прокомментировать наезд Рио иначе, но за его авторитет в раздевалке неспокойно: все же они успели поиграть вместе в первый период Криша в «МЮ», а слушаться бывшего партнера по команде – это как выполнять приказы старшего брата. В этом и заключается дилемма: как тренер ты можешь либо подстроиться под приму, либо искать новую работу.

Роналду считает себя в полном праве диктовать волю и раз за разом доказывает превосходство, причем не только на поле. Ассистент Анчелотти по «Реалу» Пол Клемент рассказал байку о типичном для Криша отношении к делу. Команда возвращалась с выездного матча Лиги чемпионов и прибыла на базу только к четырем утра. Днем игрокам предстояла тренировка, потому что следующий матч был совсем скоро, так что все похватали сумки из клубного автобуса, разбежались по спорткарам и укатили по домам высыпаться.

«Я оборачиваюсь и вижу Криштиану, который тянет Пепе и Фабиу Коэнтрау к главному зданию: «Мы идем принять ледяную ванну». Четыре утра, и он не только делает это сам, но и запрягает других. Это ультра-профессионально. Именно такое отношение к мелочам вывело его на сверхчеловеческий уровень», – вспомнил Клемент.

Криштиану Роналду в «МЮ» Фото: Getty Images

Мечта любого тренера, не так ли? Роналду постоянно впахивает, как одержимый, год за годом выдает сумасшедшую статистику, забивает мячи пачками, бьет все доступные рекорды. Его трофеев и индивидуальных наград достаточно, чтобы заполнить небольшой авиационный ангар. К этому Криш добавляет круглосуточное помешательство на стремлении быть лучше всех – в питании, восстановлении, тренировках и на поле.

Секрет тренерского успеха – обожать звезду и регулярно напоминать о его сверхкрутости. Например, в «Реале» у Криштиану было две крайности. Карло Анчелотти сходу забил на фирменные наработки и привычные схемы, организовав работу команды вокруг сильных качеств форварда. Двукратный победитель Лиги чемпионов предпочитал играть по схеме 4-3-2-1 и посвятил формации целую книгу, но Роналду не хотел бегать на острие, и коуч подстроился под запросы суперстара. Причем Анчи инициировал разговор сам, не футболист вломился к нему с ультиматумом.

На смену Папе Карло пришел Рафаэль Бенитес, у которого каждый должен отрабатывать по полной и до мелочей следовать тренерской установке. Проблемы начались с первого дня. На первой пресс-конференции испанца спросили, считает ли он Криштиану лучшим игроком в мире. «Одним из лучших», – сухо ответил коуч. По ходу сезона тренер даже выслал Кришу флешку с разбором моментов, в которых португалец мог действовать продуктивнее. В ответ игрок предложил Бенитесу подборку своих голов. Рафу попросили из «Мадрида» через семь месяцев после назначения.

Сэр Алекс Фергюсон был примером идеального коннекта с Роналду. Глаза шотландца загораются при любом упоминании футболиста, которого он увел из-под носа у «Арсенала» и «Ливерпуля». «Криштиану Роналду был самым талантливым футболистом, с которым я работал. Он превзошел всех великих игроков, которых я тренировал в «Юнайтед». А у меня их было немало», – написал Ферги в автобиографии.

Криштиану Роналду и сэр Алекс Фергюсон, 2009 года Фото: Getty Images

Их обожание взаимно и выходит за пределы футбола. Роналду навсегда запомнил поддержку тренера после смерти отца футболиста в 2005 году или его реакцию на инцидент с удалением Уэйна Руни на чемпионате мира 2006-го. Тогда Криш уломал судью удалить Шрека и подмигнул партнерам на скамейке запасных. На нападающего ополчились все английские таблоиды, и он серьезно подумывал об отъезде из страны, но Фергюсон прилетел к игроку в Португалию и убедил остаться.

Роналду не был неприкасаемым. Немногие коучи осмелились бы повысить голос на звезду, но у сэра Алекса не было с этим никаких проблем. «Юнайтед» играл с «Бенфикой» в Лиге чемпионов, и Криш ну очень хотел взгреть принципиального соперника «Спортинга». «Матч превратился в шоу Криштиану Роналду. У него ничего не получалось, и мы проиграли. Тренер его уничтожил: «Играешь в одиночку? Кем, черт возьми, ты себя возомнил?» – вспомнил Рио Фердинанд в автобиографии.

По некоторым выходкам Рона можно подумать, что в коллективе он ведет себя высокомерно. После ЧМ-2010 на вопрос репортера о причинах провала Португалии он ответил: «Задайте этот вопрос Кейрушу (тренеру сборной – Eurosport)». Коуча уволили после турнира, и Кейруш больше не разговаривал с Кришем. Не сложилось и с Маурицио Сарри: однажды итальянец заменил страйкера на 55-й минуте матча против «Милана», тот сразу отправился в душ и уехал со стадиона до финального свистка.

Маурицио Сарри, Криштиану Роналду, «Ювентус» Фото: Getty Images

Как вспоминает Клемент, в личном общении Криштиану не выдавал звездной болезни: «Я встречал игроков самого высокого уровня, которые зациклены на себе. Есть только они, точка. Им нравится говорить о себе, о том, что они делают, о своей игре и своих тренировках. Но Роналду ведет себя как нормальный парень. Я сидел с ним в автобусе и болтал о самых разных вещах, на разные темы – о семье, бизнесе, о разных местах». Это говорит человек, тренировавший в «Реале» и «ПСЖ», прошедший проверку Златаном.

«Мой опыт взаимодействия с выдающимися игроками – Криштиану в первую очередь – показывает, что с ними отлично работать. Они хотят хорошо тренироваться. Они хотят, чтобы все было организовано. Они хотят, чтобы все было профессионально. Они ожидают, что перед тренировкой будут работать в тренажерном зале. Потом они ждут видеоанализ. Это высший уровень», – судя по словам Клемента, Кришу нужно просто дать свободу действий. Похоже, Сульшеру остается только расслабиться и дать приме творить: он лучше знает, что нужно делать.

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