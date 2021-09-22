Большинство людей испытывают чувство гнева от случая к случаю, и красная пелена, застилающая глаза, кажется чем-то диким. Для других это скорее норма – ярость бывшего футболиста Томаша Ржепки была с ним постоянно. Защитник играл в Серии А и Премьер-лиге, провел семь лет в сборной Чехии, но запомнился вспышками безумия, на фоне которых выходки Роя Кина кажутся детской шалостью.

Ржепка засветился во время распада Чехословакии в 1990-х годах, визитными карточками Томаша стали мощная игра головой, суровые подкаты, бесконечная выносливость и самоотдача. Защитник не был техничным футболистом, но вспахивал поле все 90 минут. Чех должен был поехать на Евро-1996 и мог бы дойти с командой до финала, но его отцепили от заявки на основной турнир их-за двухматчевой дисквалификации за удаление прямо перед соревнованием.

Томаш Ржепка и Деннис Бергкамп Фото: Getty Images

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Самоотверженность спортсмена приглянулась «Фиорентине», и в 1998-м игрок переехал в Тоскану. До Кокорина во Флоренции были крутые составы – Ржепка присоединился к команде с Франческо Тольдо, Руем Коштой, Габриэлем Батистутой и Нуно Гомешем, одной из лучших в истории «фиалок». Томаш добавлял ажурному футболу итальянцев фирменной суровости, за три сезона в Серии А он удалился шесть раз.

Ржепка реабилитировался за пропуск чемпионата континента четырьмя годами ранее и вместе со сборной Чехии поехал на Евро-2000. Команда не вышла из группы, но центрбеку хватило четырех матчей, чтобы засветиться. В игре против Нидерландов псих с локтя ввалил Эдгару Давидсу в паре метров от Пьерлуиджи Коллины, а в ответ на желтую пошел разбираться с жертвой и немного пободался с судьей.

Томаш Ржепка и Эдгар Давидс Фото: Getty Images

В 2001 году игрок привлек внимание «Вест Хэма» – на тот момент у клуба была одна из самых оголтелых фан-баз в стране, лондонские скины, околофутбольщики и другие маргиналы с радостью приветствовали чешского защитника в столице. Руководство «молотков» надеялось, что суровый футболист спаяет оборону и позволит творить молодым звездам – Джо Коулу, Майклу Кэррику и Джермейну Дефо. Планы боссов клуба не учитывали склонностей игрока к жести. Ржепка схватил удаление в дебютной игре против «Мидлсборо», а после возвращения на поле продержался всего одну встречу – третье появление в составе новой команды он отметил еще одной красной и поражением от «Блэкберна» со счетом 1:7.

Журналист The Guardian Дэниел Тейлор в послематчевой колонке едко подсветил главную фишку новичка «Вест Хэма»: «Если в следующей игре он оформит хет-трик [из красных карточек], некоторые могут задаться вопросом, не положено ли ему забрать рефери домой». В 2002-м Ржепка удалился в игре против «Фулхэма» на boxing day, а коллега Тейлора Джон Бродкин усомнился в том, будут ли по Томашу когда-нибудь скучать на «Болейн Граунд».

Томаш Ржепка Фото: Getty Images

Став определением термина «гнев», Ржепка переписал словарную статью под названием «преданность». В 2003 году «Вест Хэм» вылетел с рекордными для понижения в классе 42 очками и устроил распродажу. Томаш остался верен «молоткам» и прошел с командой очистку вторым дивизионом.

Алан Пардью перевел чеха на фланг, где его безрассудство обходилось команде не так дорого. Конечно, он чудил и там – в 2005-м его удалили за удар оппонента головой в проигранном матче против «Престона», но в целом Ржепка стал немного спокойнее. Постепенно Томаш обрел себя на новой позиции и сосредоточился на надежной игре вместо стычек с соперниками.

Остепененность на поле не мешала Ржепке выпускать пар за его пределами. Партнер игрока по «Вест Хэму» Нил Меллор вспомнил, как Томаш чуть не прикончил сотрудника клуба – сам Меллор очень старался не ссориться с взрывным защитником, но в тот раз ему пришлось осадить буйного товарища.

«Единственным человеком, который невольно насолил Ржепке, был сотрудник клуба, отгонявший машины игроков. Он разбил тачку Томаша прямо перед Рождеством – это был Феррари за 100 кусков, так что ситуация была далека от идеала. Нам понадобилось 10 человек, чтобы Ржепка не пришил того парня на месте», – рассказал Меллор.

Защитник помог «Вест Хэму» вернуться в Премьер-лигу, а в январе 2006 года собрался на родину, где договорился с пражской «Спартой». Его последний домашний матч за «молотков» пришелся на игру против «Фулхэма», и по домашней арене лондонцев разносился чант: «Единственный Томаш Ржепка». Невероятно, но проводы растрогали психа до слез.

Томаш Ржепка Фото: Getty Images

В Чехии он продолжил веселиться. В списке его перфомансов – нападение на судей и оператора в 2007 году, измена многолетней партнерше с моделью Playboy и разные мелочи вроде букета красных карточек и поломанных оппонентов. По ходу карьеры внутренний демон Ржепки сидел относительно смирно, потому что после ее окончания Томаш окончательно слетел с катушек.

В августе 2018 года экс-защитника приговорили к шести месяцам тюрьмы за рекламу сексуальных услуг в интернете от имени бывшей жены. Позже наказание заменили на общественные работы, но Ржепка не усвоил урок. Через год его все же отправили за решетку на 15 месяцев за мошенничество. Томаш решил немного обогатиться и продал навороченную тачку – не ту Ferrari из Лондона, а арендованную машину, правами на которую не владел. Позже в 2019-м суд заменил Ржепке условку на реальный срок по двум эпизодам вождения в нетрезвом виде, суммарно его упекли на два полных года.

Суровый чешский футболист тратит жизнь на постоянный выплеск ярости, а кровь в его жилах перманентно близка к температуре кипения. Можно посмеиваться над его бешеными выходками, но на фоне большинства постных футболистов его любовь к крайностям заслуживает уважения – особенно на высоком уровне, где каждый печется о безупречном имидже.

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