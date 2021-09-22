Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых футболистов мира в 2021 году.

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Рейтинг возглавил нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Доход португальца – 125 миллионов долларов до вычета налогов. Из них 70 миллионов – это зарплата, 55 миллионов – поступления от рекламы. На втором месте оказался недавний лидер топа от Forbes – Лионель Месси. Форвард «ПСЖ» заработает 110 миллионов долларов, из которых 75 миллионов – зарплата, 35 миллионов – доходы от рекламных контрактов.

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Тройку замкнул партнер аргентинца по атаке «ПСЖ» – Неймар. Его доход – 95 миллионов долларов (75+20). На четвертом месте еще один форварда парижского клуба – Килиан Мбаппе, который заработает 43 миллиона долларов (28+15). Лидер «Ливерпуля» вошел в топ-5 рейтинга Forbes с прибылью в 41 миллион долларов (25+16). Целиком список доступен здесь

В 2020 году самым высокооплачиваемым игроком мира по версии Forbes стал Лионель Месси.

Аргентинец получил 126 миллионов долларов – больше Криштиану Роналду на 9 миллионов.

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