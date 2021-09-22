Долореш Авейру, мама нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, призналась, что ждет возвращения сына в «Спортинг».
«Роналду должен вернуться сюда. Он сделает это ради меня. Ему нравится смотреть матчи «Спортинга». Я уже сказала ему: «Сынок, прежде чем я умру, я хочу увидеть, как ты вернешься в «Спортинг». Он ответил: «Посмотрим». Но если ему не удастся сделать это, то пусть это сделает его сын. В своем возрасте он уже играет лучше Роналду», – сказала Долореш подкасте ADN de Leão. Ее слова приводит Record.
Чемпионат Англии
Роналду обошел Месси в списке Forbes. Сколько заработали Криш и Лео?
- Криштиану Роналду – воспитанник «Спортинга». Он дебютировал в его составе 2002 году.
- В 2003 году португалец за 15 миллионов евро перешел в «Манчестер Юнайтед».
Чемпионат Англии
Тренировать Роналду: круто или проблема? Лучший пример – Фергюсон
Чемпионат Англии
Роналду нарушил устную договоренность с «Юве» при уходе в «МЮ»