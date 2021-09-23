Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Тим Шервуд считает, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в скором времени станет главным тренером клуба.

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«Я думаю, это нормально, что Роналду находится на боковой линии, и Сульшеру придется с этим смириться. Если вы приглашаете такого игрока в свой клуб, вы должны знать, что за этим последует. Это совершенно другой Роналду, нежели тот, который прибыл на «Олд Траффорд» в первый раз. Он знает, что ему нужно делать, и если он чувствует, что ему нужно встать рядом с тренером и дать инструкции игрокам, то вы должны позволить ему сделать это.

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Не уверен, что он делал бы то же самое при Жозе Моуринью – при нем все было бы совсем по-другому. Но в первую очередь вам нужно спросить самого Криштиану, почему он считает необходимым встать к бровке и давать инструкции партнерам. Мы видели, как он делал это на международной арене – совсем недавно, на на Евро-2016. Уверен на все сто процентов, этот парень будет тренером.

Я бы сделал ставку на то, что он станет возглавит «Манчестер Юнайтед» через 18 месяцев. Если они выиграют Премьер-лигу, Лигу чемпионов, Кубок Англии, любой из этих трофеев, то Сульшер останется на своем посту. Но если они ничего не выиграют, я думаю, у них уже есть тренер, который готов возглавить клуб. Он мог бы взять в помощники опытного тренера, кого-то вроде Карлуша Кейруша, поскольку хорошо с ним знаком. В будущем я вижу его тренером «Манчестер Юнайтед», – сказал Шервуд в интервью Ladbrokes. Его слова приводит CaughtOffside

После перехода в «МЮ» Роналду провел за клуб 3 матча и забил 4 мяча.

Криштиану выступал за «красных дьяволов» с 2003-го по 2009-й.

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