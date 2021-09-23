Форвард «Челси» Ромелу Лукаку не уверен, что преклонение колена перед матчами является эффективным методом в борьбе с расизмом. Он считает, что нужно предпринимать более решительные меры.

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«Мне кажется, что нам нужно предпринимать более решительные меры. Да, мы преклоняем колено перед матчами, нам все аплодируют, но после игр мы раз за разом сталкиваемся с оскорблениями.

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Капитаны команд, игроки и руководство клубов, должны встретиться с главами социальных сетей, представителями правительств и футбольных ассоциаций для переговоров и вынести эту тему на повестку дня. Нужно подумать, как искоренить такое явление, как расизм, не только из мужского, но и из женского футбола. Я правда думаю, что это можно сделать.

Вступая в борьбу с расизмом, я борюсь не только за себя. Я борюсь за своего сына, за своих будущих детей, за своего брата... Я борюсь за всех. Футбол должен объединять. Нельзя убивать игру, которую любят миллионы, расовой дискриминацией. Футбол – это радость, это счастье, и это не должно быть местом, где вы чувствуете себя небезопасно из-за мнения отдельных необразованных людей», – заявил Лукаку по сообщению The Telegraph

Ранее еще один игрок «Челси» Маркос Алонсо заявил, что не будет вставать на колено перед матчами.

Лукаку выступает за «Челси» с 2021 года.

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